CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu zor koşullarda CHP'nin bir kurultay gerçekleştireceğini söyledi.
AA'nın aktardığına göre, bu kurultayın çok önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ağırlaşan sorunlarını çözmek için yeni kadrolar, yeni heyecanlar, umutlarla yola çıkma kurultayı, bu kurultay. Dolayısıyla biz, bu kurultayımızı büyük bir umutla, heyecanla ve bir düğün dernek havası içinde yapmak istiyoruz. Türkiye'nin her köşesine, her insanına umudu taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.
KURULTAYIN TEMASI 'ADALET VE CESARET'
Kurultayın temasını "adalet ve cesaret" olarak belirlediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, geçen yıl dünya siyaset tarihine geçen 432 kilometrelik bir adalet yürüyüşü yaptığını hatırlattı.
Arzularının, Türkiye'ye adaletin gelmesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Beklediğimiz adalet şu ana kadar gelmiş değil, tam tersine adalet bağlamında sorunlar giderek derinleşiyor. Ve adaletsizliğin olduğu bir ülkede doğal olarak umutsuzluk, yılgınlık meydana gelebilir. Biz, adaleti ve bunun bağlamında da cesareti savunan bir kurultay yapıyoruz. Adaleti ve cesareti bu ülkeye getirmek istiyoruz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği, herkesin caddelerde, sokaklarda, tarlalarda, fabrikalarda rahat gezebildiği, konuşabildiği, herkesin sokaklarda birbirlerini tanımasalar bile güler yüzle selam verdiği bir Türkiye umuduyla başlamak istiyoruz. Onun için adaleti ve cesareti bir arada ele aldık."
"CHP, HALKIN İÇİNDE OLAN BİR PARTİ"
Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası CHP ile ilgili olarak, "Bu kurultaydan sonra ağırlaşan sorunlara çözüm üreten, gerginlikten beslenen değil, tam tersine ülkenin huzura kavuşması için çaba gösteren, Türkiye'nin her alanına, taşına, toprağına, ilçesine giden, düşüncelerini kavga etmeksizin toplumun her kesimine sağduyuyla aktaran, bilgiyle donanmış, toplumun her kesimiyle muhatap olurken, bilgiye dayalı bir düşünceyi aktaran CHP'yi düşünüyoruz." dedi.
CHP'nin halka birlikte olduğunu, TBMM'deki bütün milletvekillerinin Anadolu'nun her bölgesine gittiğini, kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, nerede bir sorun varsa, sorun sahiplerinin doğrudan doğruya CHP'yi aradığını, bunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını anlattı.
"CHP halktan kopuk değil, zaten halkın içinde olan bir parti." diyen Kılıçdaroğlu, partilerinin imkanlarının, iktidar partisininkiler kadar olmadığını, buna rağmen Türkiye'nin her kesimine ulaştıklarını söyledi.
"ATAMAYLA GELEN BİR PARTİ DEĞİLİZ"
CHP kurultayında bazı isimlerin genel başkanlığa aday olacağını açıklamasına ilişkin Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:
"Genel başkanlık talebi gayet doğal. Biz, demokrasiyi savunan bir partiyiz. Arkadaşlar eğer kendilerini genel başkan adaylığı ve genel başkanlık yapma konusunda yeterli buluyorlarsa, doğal olarak aday oluyorlar. Biz, arkadaşlara 'niye aday oldunuz, aday olmayın' gibi bir düşünceyi ifade etmiyoruz. Çünkü CHP'nin bir özelliği var. Biz, her kademesine seçimle gelen bir partiyiz, atamayla gelen bir parti değiliz. Bizi, diğer partilerden farklı kılan özelliğimiz de bu. Dolayısıyla genel başkan adaylarımız da il, ilçe başkanı adaylarımız da çıkacaktır. Parti Meclisi'ne gerçekten de bu sefer talep çok fazla. Bu, biraz da çalışma heyecanını gösteriyor."
Parti Meclisi için 60 kişinin belirleneceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bunun içinden 8 kişinin, Bilim Yönetim Kültür Platformu'ndan olacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 10 gençlik kotasının da bulunduğunu sözlerine ekledi.
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