Kocaeli'nin Gölcük İlçesi’nde 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğithan Arslan, halı saha maçına gitti. Maçın başlamasının ardından Arslan fenalaştı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Arslan’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Hemen hastaneye sevk edilen Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLARIMIZ NEDEN ÖLÜYOR?

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