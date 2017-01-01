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Ece Mumay'ın ilk single'ı

Youtuber Ece Mumay'ın ilk single'ı piyasaya çıktı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:11:24 Güncelleme: 10:28:11 HABERTURK.COM

Youtube´da dört yıl önce açtığı kanalında birbirinden değerli sanatçıların bestelerini yorumlayarak kısa sürede milyonların beğenisini kazanan, genç müzisyen, Youtuber Ece Mumay'ın söz ve müziği kendisine ait single´ı "Belki Bir Gün", dijital müzik platformlarında yayınlanmaya başlandı.

18 yaşını doldurduktan sonra, ilk albümünün hazırlıklarını tamamlayan Ece Mumay'ın, sonbaharda yayınlanacak albümündeki 10 parçanın 8´inin söz ve müziği kendisine ait.

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