Kendi projelerinin yanı sıra birçok yabancı sanatçıyla ortak çalışmalar yürüten ve Paris’te yaşayan sufi müziğin ustası Kudsi Erguner (65) ile klasik Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses (59) arasında sosyal medyada tartışma başladı. Gazete Habertürk'ten Melis İnce'nin haberine göre; Erguner, oluşturduğu projelerin birçoğunda sanatçı olarak yer alan Gülses hakkında kendisine ait konseptleri ve repertuvarları bire bir kopya ederek izinsiz kullandığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Erguner’in iddialarına karşılık Gülses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rembetiko albümü hakkında şunları söyledi: “Hatırlarsanız hemen sizi telefonla arayıp, sizden izin istemiştim. Siz de bana ‘Tabii ki yapabilirsiniz’ demiştiniz... Üstelik ne ismi, ne içindeki eserler aynıydı. Bütün bunları da geçen ay Paris’te sizinle birlikte kahvemizi içerken konuşmuştuk. Bizim de arkamızdan inanın, birçok sanatçı benzer çalışmalar yaptı yapması da gerekiyor diye düşünüyorum.” Bu gelişmeler üzerine ulaştığımız iki sanatçıdan konuyla ilgili yorumlarını ve iddialarını dinledik.

‘FESTİVALE ÖNERDİĞİ PROJE REPERTUVARIMLA BİRE BİR AYNI’

Erguner’in iddiasına göre 1996 yılındaki rembetiko (İstanbul Rumlarının 1924’te ürettiği müzik türü) projesini, Gülses başka bir plak şirketiyle anlaşarak müzik piyasasına sunmuş. Emeklerinin boşa gittiğini düşünen Erguner, çalıştığı plak şirketine karşı zor durumda kalmış. Bu olay üzerine Gülses’in kendisinden özür dilediğini dile getiren Erguner, 2004’te “Schubert ve Şevki Bey” adında yine kendi imzasının olduğu projeye Gülses’i davet etmiş ve şarkıları İstanbul Festivali’nde Gülses seslendirmiş. Ancak Gülses aynı projeyi Erguner’in oluşturduğu repertuvarla Almanya’da seslendirmek üzere 2018 festival programlarına sunmuş. Erguner, “Schubert ve Şevki Bey iki önemli sanatçıdır ve onların eserleri benim tekelimde değildir tabii ki. Ama konseptler ve repertuvarlar bana ait. Ben Almanya’da festivallere Schubert ve Şevki Bey isimli projemi teklif edince, projemin daha önce Melihat Gülses tarafından sunulduğu cevabını aldım ve turnemi iptal etmek durumunda kaldım. Kendi projemin taklitçisi konumuna düştüm. Rembetiko albümü için de 1 sene çalıştım ve albümün yayınlanmasında geciktik. Melihat hanım bana kendi rembetiko konserinden bahsetti ama albüm çalışmasından hiç haberim olmadı” dedi. Erguner, Gülses’in yan sütundaki açıklamasını ise şöyle yanıtladı: “Schubert ve Şevki Bey’in eserlerini seslendirsinler ama benim repertuvarımın aynısını kullanmasınlar. Projemin tanıtım resmi ve yazısını bile bire bir kullanmış. Melihat Hanım benim projelerimde yer almasına rağmen tanıtımında benim projem olduğunu hiç dile getirmedi. Her türlü yaratıcı çalışmayı desteklerim, ama benim konseptlerimin bire bir aynısı kullanılmasın. Onlardan daha iyisini yapsınlar bir adım öteye taşısınlar.”

"KUDSİ ERGUNER'İ BİLGİLENDİRDİM"

HABERTÜRK’ün Gülses’ten aldığı bilgiye göre rembetiko albümünü kendisine Koç Holding’e bağlı RAM şirketi teklif etmiş. Erguner kendi albümünü geciktirince Gülses teklifi kabul etmiş ve Erguner’i bilgilendirmiş. Diğer projeyle ilgili olarak ise Gülses, “Schubert ve Şevki Bey projesini Almanya’da seslendirdim ama ismi geçen sanatçı- ların ürünlerini kullanırken de herkese duyuru yapamayız ki. Bu insanların işleri herkes tarafından seslendiriliyor zaten. Ben Kudsi Bey’in çocuklarına bile baktım zamanında, ayrıca eşimle birlikte Rum müzi- ğine ait notaları Türk müziğine çevirdiler. Ben Kudsi Bey’e çok büyük saygı ve sevgi beslerim ve her konserimde de kendisine teşekkürlerimi iletirim” dedi.

Kudsi Erguner

Melihat Gülses