Duvar ressamı ‘Nuran Teyze

Öznur Karslı'nın Gazete Habertürk'te yer alan haberine göre, Nuran Erden, 55 yaşında. O, İzmir’in Çeşme İlçesi’ne bağlı 130 haneli Germiyan Köyü’nün en sıra dışı kadınlarından. Nam-ı diğer Nuran Teyze’yi diğer köy kadınlarından farklı kılansa duvarlara çizdiği figürler. Çeşme’ye gidenlerin uğramadan geçmediği Germiyan Köyü’ndeki evlerin duvarları 2 yılda onun sayesinde çiçek açtı, eskimeye yüz tutmuş köydeki taş evler onun fırçalarıyla rengârenk bir görünüm aldı.

Mural İstanbul Festivali kapsamında Kadıköy Belediyesi’nin davetlisi olarak İstanbul’a giden Nuran Erden, 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan Kuşluk Parkı’ndaki duvarlara 3 gün boyunca renkli figürler yaptı.

BAYKUŞ FİGÜRLERİNİ SEVİYOR

Nuran Erden’in yeteneğini fark etmesi, yaşadığı küçük köyün turistik bir yer haline gelmesiyle başladı. “Slow food” unvanı alan Germiyan Köyü tanınmaya başlayınca “Nuran Teyze” babadan kalma evinin bahçesini çay-kahve içilip soluklanılabilecek bir kafe haline getirmeye karar verdi. Kafesi için alınan sandalyeleri boyarken işi büyütüp duvarları da renklendirmeye başlayan Nuran Teyze, o gün bugündür renklerin dilini konuşturuyor.

Zeytin ve bamya topladıktan sonra kalan vakitlerinde boyama yaptığını ve son zamanlarda en çok baykuş figürleri çizdiğini belirten Nuran Erden, şunları söyledi: “Şalvarımla duvarları boyamak çok rahat. Özellikle yabancı turistlerin çok dikkatini çekiyor. Her şeyi köyümüze katkı olması için yapıyorum. Renklerle insanları mutlu edip gülümsetmenin hazzı çok. İstanbul Kadıköy’e ilk defa geldim. Parkın duvarı önce badana yapıldı, sonra fırçayı elimize aldık. İstanbul’un silueti artık vinçler olmuş. Rengârenk boyanacak çok duvarı var.”