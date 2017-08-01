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KÜLTÜR-SANAT

Ahmet Cemal yaşamını yitirdi - Ahmet Cemal kimdir?

Ahmet Cemal yaşamını yitirdi

Türk edebiyatının mihenk taşlarından yazar Ahmet Cemal hayata veda etti

01 Ağustos 2017 Salı, 15:38:06 Güncelleme: 15:43:02

Avusturyalı Hermann Broch’un başyapıtı kabul edilen “Vergilius’un Ölümü” adlı kitabını, 40 yıllık uğraş ile çeviren Ahmet Cemal, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

1942 yılında doğan Ahmet Cemal St. Georg Avusturya Lisesi ve İÜ Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Yeni Ufuklar, Varlık, YAZKO Edebiyat, Gergedan, Argos ve Milliyet Sanat gibi dergilerde yazdı. Pek çok üniversitede dersler verdi. Walter Benjamin, Franz Kafka, Goethe, Friedrich Nietzsche ve Stefan Zweig’ın çeşitli eserlerini Türkçeye kazandırdı.

1988’de Türk kültürüne yaptığı hizmetler sayesinde Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine fahri doktora unvanı verildi.

Moda’da öğrencileriyle beraber Ahmet Cemal Kültür Atölyesi’ni kurdu. Eserleri, çevirileri, köşe yazıları ve akademik çalışmalarıyla büyük bir okur kitlesine ulaşan Cemal dün gece kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

  • Ahmet Cemal
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