Türk Edebiyatı'nın önde gelen şairlerinden olan Edip Cansever, 89. doğum gününde anılıyor. Peki Edip Cansever kimdir? İşte Edip Cansever'in hayat hikayesi ve eserleri...

EDİP CANSEVER KİMDİR?

Edip Cansever, 8 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olarak tamamladı ve bir süre boyunca Kapalıçarşı'da halı ticareti ve turistik eşya ticareti yaptı.

1976 yılından sonra yalnızca şiir ile uğraşan Edip Cansever'in ilk şiiri 1944'te İstanbul dergisinde yayımladı. Çeşitli dergilerde çıkan gençlik şiirlerini "İkindi Üstü" adını verdiği şiir kitabında topladı.

1951'de Nokta dergisini çıkardı ve bu dergi sayesinde genç yazarlarla ve şairlerle tanıştı. 1957 yılında Yerçekimli Karanfil adlı kitabıyla kendisine özgü bir şiir dünyası kurdu. İkinci Yeni akımının özgün örneklerini sunan Edip Cansever, dönemin sanat yayınlarında şiirsel canlılığı besleyen bir şair oldu.

"Dize işlevini yitirdi" sebebiyle, yeni bir arayışa yönlenen Edip Cansever, tiyatrodan esinlenen diyaloglara şiirlerinde yer vermeye başladı. Nerde Antigone, Tragedyalar ve Çağrılmayan Yakup gibi eserler bu döneme aittir.

Şiirinde düzyazı olanaklarını kullanmaktan da çekinmeyen Edip Cansever, yalnız şiirleriyle değil tepkileri ve yaşama biçimiyle de kendisinden söz ettirdi. Sürekli yazan, yayınlayan bir şair olarak ilgileri hep üstünde tuttu.

28 Mayıs 1986 tarihinde 57 yaşında iken Bodrum'da tatil yapan Edip Cansever, beyin kanaması geçirdi. Tedavisi için İstanbul'a getirilen Edip Cansever, 28 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

Eserleri

İkindi Üstü

Dirlik Düzenlik

Yerçekimli Karanfil

Umutsuzlar Parkı

Petrol

Nerde Antigone

Tragedyalar

Çağrılmayan Yakup

Kirli Ağustos

Sonrası Kalır

Ben Ruhi Bey Nasılım

Sevda ile Sevgi

Şairin Seyir Defteri

Yeniden

Bezik Oynayan Kadınlar

İlkyaz Şikayetçileri

Oteller Kenti

edip cansever

Edip Cansever kimdir?

Edip Cansever eserleri