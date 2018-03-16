ABD'nin California eyaletinde ABD'de 20 yıl önce lotodan 19 milyon dolar kazanan James Hayes, 20 yılın ardından parasızlık nedeniyle giriştiği banka soygunları nedeniyle hapse girdi.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre 55 yaşındaki Hayes, 10 banka soygunuyla suçlanırken eski milyoner suçlamalardan dördünü kabul etti.

80 yıl hapis cezası alan Hayes'in bankaya girip "Paraları ver yoksa ateş etmeye başlayacağım" yazılı kağıdı kasiyere uzatarak soygunları gerçekleştirdiği belirtildi.

Hayes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bir garajda tek başına yaşadığı öğrenildi.

EŞİYLE MUTLU BİR HAYAT YAŞAYACAĞINI ANLATMIŞTI

20 yıl önce daha 35 yaşındayken 19 milyon dolar ödül kazandığında, bir gazeteye röportaj veren Hayes hayallerini anlatmıştı. Hayes, "Zaten çok mutluydum bu sadece eksikleri giderecek" açıklamasında bulunmuştu.

Kazandığı parayla ailesine ev satın alacağını ve eşiyle mutlu bir hayat yaşayacaklarını kaydeden Hayes'in zaman içerisinde karısıyla da ayrıldığı belirtildi.

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