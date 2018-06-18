Türkiye’nin en büyük maden kazası 13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’da yaşandı ve 301 kişi hayatını kaybetti. Facia sonrası ölen madenci çocuklarının kamuda istihdam edilmesi gündeme geldi. Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçen mart ayında kabul edildi ve 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında yaşamını yitiren madencilerin çocuklarının kamuda istihdamını kapsadı. Soma faciasından 1 gün sonra yani 14 Mayıs 2014’te Zonguldak Gelik Maden Ocağı’nda yaşanan kazada ölen maden işçisi Mehmet Aygün’ün kızı Elif Aygün (22) ise yasanın genişletilmesini istiyor.
‘DÜZENLEMEDEN 1 GÜN SONRA KAYBETTİK’
Türkçe öğretmenliği bölümünü bitiren ancak işsiz olan Aygün, hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına ilişkin düzenlenen istihdam tasarısını 1 günle kaçırdıklarını ifade ederek, “Babamı doğum günümde kaybettik. Her doğum günümde sevinç yerine acı yaşıyorum. 13 Mayıs’ta Soma faciası olduğunda çok büyük bir üzüntü yaşadık. 1 gün sonra, yani 14 Mayıs’ta ise Zonguldak’taki göçükte babamızı kaybettik. Acımız daha da büyüdü. Annem, kardeşim ve ben kadın başımıza kaldık. Çok zorluk çektik. Hem çalışıp hem de üniversite eğitimine devam ettim” dedi.
“Hayatını kaybeden madencilerin çocuklarına ilişkin düzenlenen istihdam tasarısını 1 günle kaçırdık” ifadesini kullanan Aygün, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: “Öyle anlatılamaz bir durumdayız ki bazen ‘Keşke babam 1 gün önce ölseydi’ diyorum kendi kendime. Bunu kendimi düşündüğüm için değil, ailemin içine düştüğü sıkıntının ne boyutta olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Bu haktan yararlanmamız için babamın 1 gün önce mi ölmesi lazımdı?”
‘KAPSAM GENİŞLETİLMELİ’
Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit de düzenlemeyi olumlu bulduklarını ancak eksikler olduğunu kaydetti. Yiğit, “Yasa 2003-2014 yıllarını kapsıyor. 2003 yılı öncesinde de çok büyük maden faciaları yaşadık. 1992 yılında Kozlu’da 263 madenci hayatını kaybetti. O madencilerin yakınları halen mağduriyet içerisinde. 13 Mayıs 2014’ten sonra da maden kazaları yaşandı. Düzenlemeyi olumlu buluyoruz ancak kapsamının genişletilmesini istiyoruz” diye konuştu.
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