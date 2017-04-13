Caner Erkin ve Asena Atalay savaşında son bomba!

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‘HAPİS YATAYIM RAHAT ETSİN’

Ayrıca Atalay’ın attığı mesajda, “Batur rica ediyorum ona söyle çeki ödemezse bana dava açsın. Onun çekini imzaladığım için gidip hapis de yatayım rahatlasın” dediği ileri sürüldü.