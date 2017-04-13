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Caner Erkin ve Asena Atalay savaşında son bomba!

13 Nisan 2017 Perşembe, 04:03:01 HABERTURK.COM

Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin, çalınan çeklerini sahte imzayla kullandığı gerekçesiyle eski kayınpederi Oktay Atalay ve kayınbiraderi Alican Atalay hakkında suç duyurusunda bulundu

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    Eski eşi Asena Atalay ile aralarında nafaka, velayet, tazminat davaları bulunan ünlü futbolcu Caner Erkin, şimdi de eski kayınpederi Oktay Atalay ve kayınbiraderi Alican Atalay ile mahkemelik oldu.

     

     

  • 2 Caner Erkin ve Asena Atalay savaşında son bomba!
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    Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Erkin, çalınan çeklerinin eski kayınpederi tarafından imzasının taklit edilerek piyasada kullanıldığını iddia etti.

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    Avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyet dilekçesi veren Caner Erkin, Oktay Atalay ve Alican Atalay ile çeki kullanan 3 şirket ve bir kişi hakkında şikâyetçi oldu.

     

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    İddiaya göre Erkin’in bir bankanın Nişantaşı şubesindeki hesabından aldığı çekler, üçüncü kişiler tarafından çalındı. Çeklerden birinin 3 Nisan’da hamili tarafından bankadan tahsili istendi.

     

     

     

  • 5 Caner Erkin ve Asena Atalay savaşında son bomba!
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    Banka yetkilisi 60 bin TL değerindeki çekte keşideci imzasının Caner Erkin’e ait olmadığını fark etti.

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