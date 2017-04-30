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Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin ayrılığının nedeni ortaya çıktı

30 Nisan 2017 Pazar, 07:16:21 HABERTURK.COM

HT MASA ekibi bu hafta Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin boşanma sebebiyle ilgili iddiaları, Caner Erkin ve Berkay Şahin’in, Demet Akalın’ın doğum gününde pişti olmasını, Tuvana Türkay ve Alper Potuk’un ilk kez birlikte görüntülenmesini, Cem Yılmaz’ın oyuncu Merve Çağıran’la ilişkisini ve Ayşe Hatun Önal’ın alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetini kaybetmesini masaya yatırdı

  • 1 Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin ayrılığının nedeni ortaya çıktı
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    12 yıldır evli olan Tülin Şahin-Memet Özer çifti gelecek ay boşanıyor. Boşanmanın sebebiyle ilgili iki iddia ortaya atıldı. İlki Şahin’in çok çalışması ve çocuk istememesi, ikincisi ise Özer’in yaşadığı alkol problemi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili için ortaya atılan bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?

    ESİN ÖVET: Aslında iki iddia da mantıklı ve doğru. Tülin Şahin işine çok düşkün. İşinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Tülin çocuk istemediği için Memet mutsuz olup bu duruma düşmüş olabilir. Ama belli ki sona gelinmiş. İkisinin de Allah yardımcısı olsun.

     

  • 2 Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin ayrılığının nedeni ortaya çıktı
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    KADİR KAYMAKÇI: Tülin Şahin ben bildim bileli çok çalışıyor, Memet Bey bunu yeni fark etmiş olamaz! Tülin Hanım da Memet Özer’in ‘alkol problemi’ne, 12 yıldır ‘gidiş yolu doğru’ diye mi sabretmiş acaba? Bakın aşk biter, sevgi biter, evlilikler de bitebilir... Mesele 12 yıl ‘hayatı paylaştığın’ insanla ilgili dedikodulara meydan verip sessiz kalarak ‘saygı’yı bitirmekte... İşte bu çok üzücü! Umarım Tülin Hanım’la Memet Bey çıkıp bir açıklama yaparlar, bu dedikodulardan kazanan çıkmaz, ikisi de kaybeder korkarım.

     

  • 3 Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin ayrılığının nedeni ortaya çıktı
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    OBEN BUDAK: İddiaların hiçbirinin geçerliliğini bilmiyorum. Bence 12 yıl süren bir evliliğin üzerine ayrılık sebebi aranmamalı. Günümüz şartlarında 12 sene süren bir evlilik için madalya bile takılabilir.

     

     

     

  • 4 Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin ayrılığının nedeni ortaya çıktı
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    İPEK DURKAL: Çiftin apartman komşusu olduğunu iddia eden bir kişi, her birimize Memet Özer’in alkol bağımlısı olduğunu anlatan bir mesaj yolladı. Özer’in sabaha kadar gürültü yaptığını ve Tülin Şahin’in çok zor durumda kaldığını anlattı. Eğer söylediği doğruysa, bu anlaşılabilir bir ayrılık nedeni. Ben Şahin’in çok çalışması kısmına hiç ihtimal vermiyorum çünkü Şahin ilk evlendiği yıllarda çok daha fazla çalışıyordu.

  • 5 Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin ayrılığının nedeni ortaya çıktı
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    BÜLENT İPEK: Tülin ile Memet 12 yılı evli olmak üzere 16 yıldır beraber. 16 yıl birlikte olan bir çift için çocuk istememe, alkol problemi gibi nedenlerin ayrılık gerekçesi olabileceğini sanmıyorum. Bu sorunlar bir anda mı ortaya çıkmış? İnsanlar yorgunluk, yılgınlık gerekçeleriyle de belli bir süre sonunda ayrılmaya karar verebilirler. Evlilikleri tükenmişlik sendromuna yakalanmış.

     

     

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