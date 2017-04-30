Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin ayrılığının nedeni ortaya çıktı
30 Nisan 2017 Pazar, 07:16:21 | Güncelleme: 07:35:04
HABERTURK.COM
HT MASA ekibi bu hafta Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin boşanma sebebiyle ilgili iddiaları, Caner Erkin ve Berkay Şahin’in, Demet Akalın’ın doğum gününde pişti olmasını, Tuvana Türkay ve Alper Potuk’un ilk kez birlikte görüntülenmesini, Cem Yılmaz’ın oyuncu Merve Çağıran’la ilişkisini ve Ayşe Hatun Önal’ın alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetini kaybetmesini masaya yatırdı
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12 yıldır evli olan Tülin Şahin-Memet Özer çifti gelecek ay boşanıyor. Boşanmanın sebebiyle ilgili iki iddia ortaya atıldı. İlki Şahin’in çok çalışması ve çocuk istememesi, ikincisi ise Özer’in yaşadığı alkol problemi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili için ortaya atılan bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?
ESİN ÖVET: Aslında iki iddia da mantıklı ve doğru. Tülin Şahin işine çok düşkün. İşinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Tülin çocuk istemediği için Memet mutsuz olup bu duruma düşmüş olabilir. Ama belli ki sona gelinmiş. İkisinin de Allah yardımcısı olsun.
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KADİR KAYMAKÇI: Tülin Şahin ben bildim bileli çok çalışıyor, Memet Bey bunu yeni fark etmiş olamaz! Tülin Hanım da Memet Özer’in ‘alkol problemi’ne, 12 yıldır ‘gidiş yolu doğru’ diye mi sabretmiş acaba? Bakın aşk biter, sevgi biter, evlilikler de bitebilir... Mesele 12 yıl ‘hayatı paylaştığın’ insanla ilgili dedikodulara meydan verip sessiz kalarak ‘saygı’yı bitirmekte... İşte bu çok üzücü! Umarım Tülin Hanım’la Memet Bey çıkıp bir açıklama yaparlar, bu dedikodulardan kazanan çıkmaz, ikisi de kaybeder korkarım.
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OBEN BUDAK: İddiaların hiçbirinin geçerliliğini bilmiyorum. Bence 12 yıl süren bir evliliğin üzerine ayrılık sebebi aranmamalı. Günümüz şartlarında 12 sene süren bir evlilik için madalya bile takılabilir.
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İPEK DURKAL: Çiftin apartman komşusu olduğunu iddia eden bir kişi, her birimize Memet Özer’in alkol bağımlısı olduğunu anlatan bir mesaj yolladı. Özer’in sabaha kadar gürültü yaptığını ve Tülin Şahin’in çok zor durumda kaldığını anlattı. Eğer söylediği doğruysa, bu anlaşılabilir bir ayrılık nedeni. Ben Şahin’in çok çalışması kısmına hiç ihtimal vermiyorum çünkü Şahin ilk evlendiği yıllarda çok daha fazla çalışıyordu.
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BÜLENT İPEK: Tülin ile Memet 12 yılı evli olmak üzere 16 yıldır beraber. 16 yıl birlikte olan bir çift için çocuk istememe, alkol problemi gibi nedenlerin ayrılık gerekçesi olabileceğini sanmıyorum. Bu sorunlar bir anda mı ortaya çıkmış? İnsanlar yorgunluk, yılgınlık gerekçeleriyle de belli bir süre sonunda ayrılmaya karar verebilirler. Evlilikleri tükenmişlik sendromuna yakalanmış.
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REŞAT BALCIOĞLU: Öncelikle, hiçbir şey sonsuz değildir. Böylesine uzun bir evlilik yaşayan çiftin ayrılık kararı alması üzücü oldu. Ancak belli ki artık birbirlerine tahammülleri kalmamış ve evliliklerini kurtaramamışlar. Memet Bey’in alkol probleminin yeni olduğunu tahmin ediyorum. Diğer taraftan Tülin Hanım’ın da yoğun çalışmasının gündeme gelmesi şaşırtıcı değil. Bence çiftin çok ciddi başka problemleri var ve boşanma kaçınılmaz.
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Polis çevirmesinde 1.67 promil alkollü çıkan ve ehliyetini kaptırıp hakkında kamu davası açılacak olan Ayşe Hatun Önal, çareyi kendisine özel şoför tutmakta buldu. Önal’ın direksiyon başına alkollü vaziyette geçmesine ne diyeceksiniz?
E.Ö.: Kim olursa olsun alkollü araba kullananlara çok ciddi cezalar verilmesinden yanayım. Kim olursa olsun.
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K.K.: Eminim Ayşe Hanım, gazetelerde alkollü sürücülerin neden olduğu kaza haberlerini okuduğunda onlara kızıyordur. Ama insanoğlu böyle işte, ele verir talkını kendi yutar salkımı! Ayşe Hatun Hanım güzel şarkılarıyla müzik listelerinin canavarı olsun, trafik canavarı değil!
O.B.: Gece hayatını seven hemen herkesin düştüğü bir yanılgı bu. “Alkollüyüm ama bana bir şey olmaz, rahatça sürerim” diye düşünenlerin sayısı o kadar fazla ki. Çevirmelerin bu kadar fazla olması caydırıcı oluyor neyse ki.
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İ.D.: Bilinçsizlik, cahillik işte... İnsanların alkollüyken otomobil kullanma ısrarlarını gerçekten anlayamıyorum. Hiç mi ders almıyorlar yaşananlardan? Hadi kendilerine acımıyorlar, karşılarındakinin ne günahı var...
B.İ.: İşte bu olmadı Ayşe Hatun diyebiliriz. Alkollü direksiyon başına geçmesine, üst sınırı aşmasına sessiz kalamayız. Ehliyetini kaptırınca mı şoför tutmalıydı? Çok daha önce böyle bir girişimi olmalıydı. Ünlülerin zaten şoförlü ve yardımcılı hayata alışmaları gerekir. Profesyonellik bunu gerektirir. Kazancının bir kısmını ekibine yatıran ünlüler büyür ve gelişir. Tek başına bütün o yorucu hayatın altından kalkamazlar.
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R.B.: Bu ülkede herkes yasalar kar- şısında eşittir ve herkes yasalara uymak zorundadır. Ayşe Hatun Önal, alkollü araç kullanırken hem kendi hem de diğer insanların hayatını riske atmıştır ve bunun cezasını çekmelidir. Ülkemizde ölümlerin % 70’i trafik kazalarından meydana geliyor. Önal, sadece şarkılarıyla değil, toplumsal davranışlarıyla da ülkemize örnek olmalıdır.
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Caner Erkin ve Berkay Şahin, Demet Akalın’ın doğum gününde pişti oldu. Erkin’in, Asena Atalay’ın evliyken birlikte olduğu iddia edilen ünlü pop- çuyla aynı mekânda bulunmasını nasıl yorumluyorsunuz?
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E.Ö.: Yapacak bir şey yok. Bu sektörde devam ediyor ve davetlere katılıyorsanız pişti olmamanız imkânsız. Daha çok pişti olurlar. Belki eskiye sünger çekip arkadaş bile olabilirler. Belli mi olur?
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K.K.: Bariz ofsayt! Öyle böyle değil, Caner kabak gibi ofsaytta yakalanmış... O mekânda Berkay’ı dinleyip bütün o yaşananlar hiç olmamış gibi davranarak ‘aldatmaya yönelik hareketten’ kırmızı kart görse yeridir!
O.B.: Ben Asena ve Berkay olayına müthiş bir PR hikâyesi olarak bakıyorum. Bu olay sayesinde hayatımıza bir anda Berkay diye biri girdi ve devamında Harbiye Açıkhava’da konser vermesine kadar gitti olay. Gerçekliğine inanmadığım bir olay için Caner’in Berkay’ı dinlemesi çok da garip gelmedi.
İ.D.: Caner Erkin, Asena ile evliyken de defalarca Berkay’la aynı ortamda bulundu. Hatta restoranlarda önce kim kalkacak gerginlikleri bile yaşandı. Bu ilk değil yani...
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B.İ.: Yılın en ilginç piştisi olmuş. Caner Erkin’in Asena’dan ayrılması sonrası ortaya attığı ayrılık gerekçesiyle ilgili iddiaların bir kısmı Berkay’ı da ilgilendiriyor. Caner’den çok Berkay orada olmaktan rahatsız olmuş gibi gördüm.
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R.B.: Caner Erkin, Demet Akalın’ın doğum gününe bilerek ve isteyerek gitmiş. Berkay’ın sahneye çıkacağını da biliyor. Eşi Şükran Ovalı’yı götürmesi ise çok büyük ayıp. Asena’dan boşandığı için bir nevi Berkay’a teşekkür etmeye gitmiştir belki de...
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Daha önce aşk dedikodularını “Adımın Alper’le anılması beni rahatsız ediyor” diyerek yalanlayan Tuvana Türkay, Alper Potuk’la yemek yerken görüntülendi. Güzel oyuncu bir gün sonra “Aşk yaşıyor musunuz?” sorusuna, “Alper yakın arkadaşım. Aramızda bir şey olsa söylerim. Büyük konuşmamak lazım” cevabını verdi. Sizce ikilinin arasında bir aşk/ilişki var mı?
E.Ö.: Şu hayatta şunu öğrendim aşk-meşk mevzularında ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
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K.K.: Bu haftanın başarılı, genç, bekâr ama mevzubahis aşk olunca ödleri kopan çifti Tuvana ile Alper! Kendilerini tebrik ediyorum... Yahu Allah aşkına bir ünlü çift de çıkıp “Biz birlikteyiz, âşığız, seviyoruz birbirimizi...” falan desin. Yok, “Aman yönetim, hoca, taraftar ne der” diye tırsıp sevdiği kadınla görünmemek için arka kapıdan kaçan adamı da kadınlar sevmesin yahu!
O.B.: Daha önceki magazin olaylarına bakıp bir genelleme yapacak olursam kesin bir şeyler var. İnsanlar nedense ilk başlarda ilişkilerini reddetmeye bayılıyor. Ardından gelen “Büyük konuşmamak lazım” açıklaması bile bu yöne verilmiş bir pas.
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B.İ.: Tuvana yok diyorsa el ele ya da dudak dudağa görünceye kadar kendisine inanmak zorundayız maalesef. Tabii Tuvana her şeyi yalanlarken inandırıcılığını da düşünmeli. Rafet El Roman’la da dedikoduları çıktı onları da yalanladı.
R.B.: ‘Gelin ata binmiş, ya nasip demiş’... Tuvana Hanım şunu söylemek istiyor: “İstemem ama yan cebime koy.” Belli ki ikili arasında bir aşk kıvılıcımı ve yakınlaşma söz konusu. Bunları gizlemenin ne anlamı var? Gidin delikanlı gibi aşkınızı itiraf edin. Kimse size bir şey söylemez, herkes aşkını yaşar
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Cem Yılmaz’la adı aşk dedikodularına karışan Merve Çağıran, önce ünlü komedyenin evinden çıkarken objektiflere yakalandı hemen ertesinde çift birlikte bir açılışa katıldı. Sizce Yılmaz ve Çağıran ciddi bir ilişki yaşar mı yoksa bu hikâye kaçamak düzeyinde mi kalır?
E.Ö.: Cem Yılmaz denince direkt kaçamak düzeyinde kalır demek istiyor insan ama belli olmaz tabii. Hayat bu. Geçmişte de bir anda evlendi malumunuz. Ama bir süredir görüşüyorlar birlikte çok da eğlendiklerini duyuyorum. K.K.: “Mutlu aşklar sadece filmlerde mi oluyor Arif?” Cem Yılmaz V 216. Aşkı!
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O.B.: Daha önceki Cem Yılmaz ilişkileri nerede kaldıysa orada kalır. Evlilik sonrası hayatını yaşı- yor adam, bize de takip etmesi kalıyor sadece.
B.İ.: Cem Yılmaz’ın çapkınlık söylentilerine alıştık. Evinden bir kız arkadaşının çıkması da onun için sıradan. Ertesi gün kankası Ozan ve kız arkadaşının da olduğu grupla bir davete gitmesine şaşırdım. Belki artık çapkınlıktan ya da adının sürekli çapkınlıkla anılmasından sıkılmıştır. Elinden tutup gezeceği düzenli bir ilişki arayışında olabilir.
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R.B.: Cem Yılmaz’ın aşkları saman alevi gibi olur. Bu ilişkinin de uzun süreceğini düşünmüyorum. Cem Yılmaz, güzel kızlarla birlikte olmayı seviyor ama bunu gizli saklı yapmıyor. Uzun vadeli aşk yaşamayı düşünmüyor. Klasik Cem Yılmaz hareketleri bunlar...