Tülin Şahin-Memet Özer çiftinin ayrılığının nedeni ortaya çıktı

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12 yıldır evli olan Tülin Şahin-Memet Özer çifti gelecek ay boşanıyor. Boşanmanın sebebiyle ilgili iki iddia ortaya atıldı. İlki Şahin’in çok çalışması ve çocuk istememesi, ikincisi ise Özer’in yaşadığı alkol problemi. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili için ortaya atılan bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?

ESİN ÖVET: Aslında iki iddia da mantıklı ve doğru. Tülin Şahin işine çok düşkün. İşinden başka hiçbir şey düşünmüyor. Tülin çocuk istemediği için Memet mutsuz olup bu duruma düşmüş olabilir. Ama belli ki sona gelinmiş. İkisinin de Allah yardımcısı olsun.