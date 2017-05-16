FİSKOS

Meryem Uzerli ile Alp Özcan ayrıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 09:46:56

  • 1 Meryem Uzerli ile Alp Özcan ayrıldı
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    Meryem Uzerli ile Alp Özcan’ın ilişkisi yine ayrılıkla sonuçlandı. Çift, barıştıktan 1.5 ay sonra yollarını kesin olarak ayırmaya karar verdi.

  • 2 Meryem Uzerli ile Alp Özcan ayrıldı
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    Hürriyet'in haberine göre, Meryem Uzerli ile Alp Özcan’ın ilişkisinde ikinci kez hayal kırıklığı yaşandı.

  • 3 Meryem Uzerli ile Alp Özcan ayrıldı
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    Geçen ekimde ayrılan, birkaç ay sonra barışıp yeniden bir araya gelen ve basına mutluluk pozları veren çift, o çabaya rağmen yaşadıkları krizi aşmayı başaramadı.

     

  • 4 Meryem Uzerli ile Alp Özcan ayrıldı
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    Geçen marttan beri birlikte olan Uzerli ve Özcan’ın iki hafta önce kesin olarak yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

  • 5 Meryem Uzerli ile Alp Özcan ayrıldı
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    Alp Özcan, geçtiğimiz günlerde Yeniköy’deki bir yalıda düzenlenen partiye de yalnız katılmış, o partide spiker Diyar Onat’la yakınlaştığı iddia edilmişti.

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