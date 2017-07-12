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Ben “Peki anlat, nasıllardı?” diyorum. O da bana “Yav öyle böyle değil Esin. Yani bildiğin sevişti, 1 dakika durmadı çocuk. Sürekli kızı zorla öpüyor. Adriana bence çok mutlu değildi o durumdan” diye gördüğünü, hissettiğini mesaj attı. O an, onların yanı başından geliyor bu mesajlar. O an, doğal ortamda, magazinle hiç alakası olmayan bir kişi aktarıyor.