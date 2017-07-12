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Adriana Lima - Metin Hara aşkı kurgu mu gerçek mi? Esin Övet yazdı...

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 08:03:05

  • 1 Adriana Lima - Metin Hara aşkı kurgu mu gerçek mi? Esin Övet yazdı...
    1 | 36

    Önceki gün tüm gazetelerde duyurulan Adriana Lima-Metin Hara aşkı, HT Magazin’de ‘Özel Haber’ logosuyla, üstelik benim imzamla neden çıkmış olabilir? Anlatayım, merakları gidereyim.

  • 2 Adriana Lima - Metin Hara aşkı kurgu mu gerçek mi? Esin Övet yazdı...
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    Magazinden bihaber olan hatta birçok ünlüyü tanımayan ve bu konuda “Ne olur gördüğün insanları çeker misin ya da bana haber verir misin? Bir sürü insan görüyorsun gittiğin yerlerde” diye baskı yaptığım çok eski bir arkadaşım, önceki gün İstanbul Atatürk Havaalanı CIP’te Adriana Lima ve Metin Hara’yı görüyor. 

  • 3 Adriana Lima - Metin Hara aşkı kurgu mu gerçek mi? Esin Övet yazdı...
    3 | 36

    Klasik bir Türk erkeği olarak Adriana Lima’yı tanıyor tabii. Bana ilk mesajı şöyle: “Adriana Lima’yla bir çocuk, kimse tanımıyorum, bildiğin aşk yaşıyor Esin. Nasıl öpüşüyorlar, tüm CIP’in dikkatini çekti. Ama normal öpüşme değil.”

  • 4 Adriana Lima - Metin Hara aşkı kurgu mu gerçek mi? Esin Övet yazdı...
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    ‘ÇOCUK, SÜREKLİ KIZI ZORLA ÖPÜYOR’

    Ben “Çocuğu görmem için fotoğraf lazım. Yollar mısın?” diye zorluyorum. Zar zor bir fotoğraf çekiyor ve yolluyor. (Sizin önceki gün gazetede gördüğünüz fotoğraf.) Ben fotoğrafa bakıyorum ve muhabir ruhum kabarıyor, hemen baskıya başlıyorum. “Rica ediyorum, bir kere de kırma beni, kaç senedir çekmedin bir fotoğraf.

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  • 5 Adriana Lima - Metin Hara aşkı kurgu mu gerçek mi? Esin Övet yazdı...
    5 | 36

    Öpüşürken fotoğraf çeker misin?” diyorum. O da bana haliyle “Ya kızım yanımdalar, nasıl çekeyim? Hayatta çekmem” diyor. Haklı gazeteci değil, paparazzi değil. Tek günahı beni tanımak ve iyi bir dostluğumuzun olması.

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YORUMLAR 7
  • Misafir
    Misafir
    bos guzellik adriana
  • Misafir
    Misafir
    bende ikizler burcu erkeğiyim öyle olunca n'oluyor
  • Misafir
    Misafir
    ikizler burcu erkeği normal yani :)
  • Misafir
    Misafir
    Kırgu yada değil belliki ıkısı halınden memnun vizene.metın harada bence gayet hoş bırı
  • Misafir
    Misafir
    Bu adamda oldum olası nir üçkağıtçı havası sezmişimdir
  • Misafir
    Misafir
    bir insanın birisinden hoşlanması için ünlü olması şart değildir
  • Misafir
    Misafir
    gönül bu ;)
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