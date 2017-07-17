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Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 02:40:22

  • 1 Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi
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    Milyonları buluşturan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Orhan Gencebay, Demet Akalın, Hande Yener, Murat Yıldırım ve Burcu Esmersoy’un da aralarında yer aldığı isimler törende hazır bulundu.

  • 2 Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi
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    KÖPRÜYE MİNİBÜSLERLE GİTTİLER

    Saat 18.00’de bir otelde buluşan sanatçılar, saat 20.00’de kendilerine tahsis edilen minibüslerle köprüye gitti. Demokrasi için her zaman göreve hazır olduklarını belirten sanatçılar, vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.

  • 3 Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi
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    HT Magazin'den Mehmet Çalışkan demokrasi nöbetini izledi ve yazdı. HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre demokrasi ve milli birlik için her zaman göreve hazır olduklarını söyleyen sanatçılar, darbe girişiminde şehit olanlar için rahmet dileklerinde bulundu. Tören alanında yoğun ilgiyle karşılaşan ünlüler, hayranlarıyla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.

  • 4 Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi
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    ‘Destan yazıldı’

    Ebru Yaşar: Birlik ve beraberliğin, halkın bölünmeyeceğinin ortaya çıktığı çok önemli bir gün. Nasıl Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale Savaşı’nda destanlar yazıldıysa 15 Temmuz’da da destan yazıldı. Gurur verici bir tablo, şehitlerimiz sayesinde buradayız. Onları rahmetle anıyoruz, Allah yakınlarına sabır versin...

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  • 5 Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi
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    ‘Dünyada böyle bir millet yok’

    Hande Yener : Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün onları yaşatmak için buradayız. Bir tarafımız buruk, bir tarafımız tüm dünyaya karşı nasıl ayakta durduğumuzu gösteriyor. Birlik zamanı, ben de koşa koşa geldim. Dünyada böyle bir millet yok. Vatanı söz konusu olunca böyle kenetlenen bir millet görmemiştir kimse.

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