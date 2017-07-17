FİSKOS
Ünlü isimler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeydi
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 02:40:22 | Güncelleme: 06:00:21
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Milyonları buluşturan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Orhan Gencebay, Demet Akalın, Hande Yener, Murat Yıldırım ve Burcu Esmersoy’un da aralarında yer aldığı isimler törende hazır bulundu.
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KÖPRÜYE MİNİBÜSLERLE GİTTİLER
Saat 18.00’de bir otelde buluşan sanatçılar, saat 20.00’de kendilerine tahsis edilen minibüslerle köprüye gitti. Demokrasi için her zaman göreve hazır olduklarını belirten sanatçılar, vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.
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HT Magazin'den Mehmet Çalışkan demokrasi nöbetini izledi ve yazdı. HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre demokrasi ve milli birlik için her zaman göreve hazır olduklarını söyleyen sanatçılar, darbe girişiminde şehit olanlar için rahmet dileklerinde bulundu. Tören alanında yoğun ilgiyle karşılaşan ünlüler, hayranlarıyla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.
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‘Destan yazıldı’
Ebru Yaşar: Birlik ve beraberliğin, halkın bölünmeyeceğinin ortaya çıktığı çok önemli bir gün. Nasıl Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale Savaşı’nda destanlar yazıldıysa 15 Temmuz’da da destan yazıldı. Gurur verici bir tablo, şehitlerimiz sayesinde buradayız. Onları rahmetle anıyoruz, Allah yakınlarına sabır versin...
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‘Dünyada böyle bir millet yok’
Hande Yener : Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün onları yaşatmak için buradayız. Bir tarafımız buruk, bir tarafımız tüm dünyaya karşı nasıl ayakta durduğumuzu gösteriyor. Birlik zamanı, ben de koşa koşa geldim. Dünyada böyle bir millet yok. Vatanı söz konusu olunca böyle kenetlenen bir millet görmemiştir kimse.
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‘Şehitlerimize layık olmaya çalışalım’
Törene eşi Imane Elbani ile katılan Murat Yıldırım, "Bugün daha çok hatırlama günü, daha çok birlikte olma günü. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktası diye düşünüyorum. Allah şehitlerimize rahmet, kalanlarına sabır versin. O insanlar vatan uğruna gözlerini kırpmadan oraya gittiler ve canlarını bizler için feda ettiler. Buna layık olmaya çalışalım." dedi.
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Demet Akalın, anma törenine eşi Okan Kurt’la katıldı. Ünlü çift alanda selfie çekip takipçileriyle paylaştı.
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‘İnsanın tüyleri diken diken oluyor’
Orhan Gencebay: Hem kutlama, hem anma töreni, hem de anıt çok güzel olmuş. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Buradaki atmosfer çok farklı, insanın tüyleri diken diken oluyor bu kalabalığı görünce. Allah milletimizden razı olsun.
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‘Şeref duyuyoruz’
Berkay : Birlik olduğumuzu göstermek için buradayız. Burada olmaktan şeref ve onur duyuyoruz. Şehitlerimizi anacağız, birlik ve beraberliğimizi dosta düşmana göstereceğiz.
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‘Allah bir daha yaşatmasın’
Sinan Akçıl: Şehitlerimizin bizler için yaptıklarını minnetle anacağız. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın ülkemize ve milletimize.
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Burcu Esmersoy anma töreninin en coşkulu isimlerindendi.
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Ivana Sert bayrak sallarken objektiflere böyle yansıdı.
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Yavuz Bingöl hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı.
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Petek Dinçöz alana eşi Serkan Kadaloğlu ile geldi.
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Vatandaşlar Orhan Gencebay’a yoğun ilgi gösterdi.
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‘Darbelere hayır’
Cem Belevi: Milletimizin birliğinin ve beraberliğinin bölünmemesi için canını hiçe sayan şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah tekrarını yaşatmasın, bizim birliğimizi bütünlüğümüzü kimse bozamaz. Darbelere hayır.
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Eğlence hayatı durdu
15 Temmuz’un yıldönümüde İstanbul gece hayatının birçok ünlü mekânı kepenk kapattı. Mekânlar şehitler anısına kapılarını kapatırken bir mekân sahibi olan Yusuf Tekin “Böyle bir gecede mekânımızı açamayız. Tüm şehitlerin ailelerine Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.
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