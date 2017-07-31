Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarıyla ilgili konuştu

Nergis Kumbasar, önceki gün İstinye'de bir AVM’deydi. Bozulan telefonunu servise getiren ünlü oyuncu, tamir işlemi sürerken sessiz bir mekânda oturup Kaan Sekban’ın ‘Tebrikler Kovuldunuz’ adlı kitabını okurken görüntülendi.
HT Magazin'in haberine göre, Gazetecilerle sohbet eden Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’in kızları Yasmin Erbil’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara tepki gösterdiği yönündeki iddiaları, “Öyle bir şey yok. Kızımız yaşıtları gibi davranıyor, bunda bir sorun yok, anlayışla karşılıyoruz” diyerek yalanladı.