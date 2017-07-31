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Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarıyla ilgili konuştu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:52:21

  • 1 Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarıyla ilgili konuştu
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    Nergis Kumbasar, önceki gün İstinye'de bir  AVM’deydi. Bozulan telefonunu servise getiren ünlü oyuncu, tamir işlemi sürerken sessiz bir mekânda oturup Kaan Sekban’ın ‘Tebrikler Kovuldunuz’ adlı kitabını okurken görüntülendi.

  • 2 Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarıyla ilgili konuştu
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    HT Magazin'in haberine göre, Gazetecilerle sohbet eden Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’in kızları Yasmin Erbil’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara tepki gösterdiği yönündeki iddiaları, “Öyle bir şey yok. Kızımız yaşıtları gibi davranıyor, bunda bir sorun yok, anlayışla karşılıyoruz” diyerek yalanladı.

  • 3 Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarıyla ilgili konuştu
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  • 4 Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarıyla ilgili konuştu
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  • 5 Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarıyla ilgili konuştu
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YORUMLAR 1
  • Misafir 46 dakika önce
    offf offf
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