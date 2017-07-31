Nergis Kumbasar kızı Yasmin Erbil'in fotoğraflarıyla ilgili konuştu

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HT Magazin'in haberine göre, Gazetecilerle sohbet eden Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’in kızları Yasmin Erbil’in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara tepki gösterdiği yönündeki iddiaları, “Öyle bir şey yok. Kızımız yaşıtları gibi davranıyor, bunda bir sorun yok, anlayışla karşılıyoruz” diyerek yalanladı.