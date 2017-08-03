FİSKOS

Ünlülerin unutulmaz skandalları

03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:52:53

  • 1 Ünlülerin unutulmaz skandalları
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    Murat Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek’i Bodrum’da aldatması, ünlüler dünyasındaki ihanet skandallarını yeniden gündeme getirdi. 

  • 2 Ünlülerin unutulmaz skandalları
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    HT Magazin'in haberine göre, Magazin gündemini sıkça meşgul eden aldatma vakalarının kimisi ayrılıkla sonuçlanırken kimisi ise sineye çekildi.

  • 3 Ünlülerin unutulmaz skandalları
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    BİN PİŞMAN OLDU

    14 yıllık eşi Hande Bermek’i Bodrum Yalıkavak’taki sürat teknesinde aldatırken görüntülenen Murat Başoğlu, bu kaçamak sonrasında HT MAGAZİN’e verdiği röportajda “Yaptık bir eşeklik, cezasını çekeceğim. Hande olayın durulmasını bekliyor, herhalde beni boşayacaktır” dedi.

  • 4 Ünlülerin unutulmaz skandalları
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    ÜNLÜLERİN KAÇAMAK LİSTESİ KABARIK

    Son yıllarda ünlüler dünyası çok sık kaçamak haberleriyle çalkalanıyor. Kaçamak yapanlar, eşini ya da sevgilisini aldatırken yakalananlar listesi bir hayli kabarık. İşte ünlülerin yakın geçmişte magazin gündemini uzun süre meşgul eden kaçamakları ve bu kaçamakların sonuçları...

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  • 5 Ünlülerin unutulmaz skandalları
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    KARATAY, EŞİNİ AFFETTİ

    Nefise Karatay, iki haftalık anneyken eşi Yusuf Day, kendisini Esra-Ceyda kardeşlerle aldattı. Karatay, kaçamağı affetti. Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural’la kaçamağını ise iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler affetmedi.

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