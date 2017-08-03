Ünlülerin unutulmaz skandalları

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ÜNLÜLERİN KAÇAMAK LİSTESİ KABARIK

Son yıllarda ünlüler dünyası çok sık kaçamak haberleriyle çalkalanıyor. Kaçamak yapanlar, eşini ya da sevgilisini aldatırken yakalananlar listesi bir hayli kabarık. İşte ünlülerin yakın geçmişte magazin gündemini uzun süre meşgul eden kaçamakları ve bu kaçamakların sonuçları...