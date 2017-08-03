FİSKOS
Ünlülerin unutulmaz skandalları
03 Ağustos 2017 Perşembe, 09:52:53 | Güncelleme: 10:52:59
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Murat Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek’i Bodrum’da aldatması, ünlüler dünyasındaki ihanet skandallarını yeniden gündeme getirdi.
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HT Magazin'in haberine göre, Magazin gündemini sıkça meşgul eden aldatma vakalarının kimisi ayrılıkla sonuçlanırken kimisi ise sineye çekildi.
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BİN PİŞMAN OLDU
14 yıllık eşi Hande Bermek’i Bodrum Yalıkavak’taki sürat teknesinde aldatırken görüntülenen Murat Başoğlu, bu kaçamak sonrasında HT MAGAZİN’e verdiği röportajda “Yaptık bir eşeklik, cezasını çekeceğim. Hande olayın durulmasını bekliyor, herhalde beni boşayacaktır” dedi.
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ÜNLÜLERİN KAÇAMAK LİSTESİ KABARIK
Son yıllarda ünlüler dünyası çok sık kaçamak haberleriyle çalkalanıyor. Kaçamak yapanlar, eşini ya da sevgilisini aldatırken yakalananlar listesi bir hayli kabarık. İşte ünlülerin yakın geçmişte magazin gündemini uzun süre meşgul eden kaçamakları ve bu kaçamakların sonuçları...
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KARATAY, EŞİNİ AFFETTİ
Nefise Karatay, iki haftalık anneyken eşi Yusuf Day, kendisini Esra-Ceyda kardeşlerle aldattı. Karatay, kaçamağı affetti. Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural’la kaçamağını ise iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler affetmedi.
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"HUZURUMUZ HİÇ BOZULMADI"
Nefise Karatay, 2 yıl önce, henüz 2 haftalık anneyken, eşi Yusuf Day kendisini Bodrum’da ‘Ciciş’ler olarak ünlenen Esra-Ceyda kardeşlerle aldattı.
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Bu kaçamağı kızı Maya’yı da düşünerek affeden Karatay, geçtiğimiz günlerde “Huzurumuz hiç bozulmadı. Hayatımın en mutlu dönemindeyim” açıklamasını yaptı.
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KARA BULUTLAR HEMEN DAĞILDI...
2007 yılında evlendiği Ece Doğulu’dan 3 çocuğu olan Ozan Doğulu, geçtiğimiz mart ayında Arnavutköy’deki bir mekânda sosyetik güzel Tuğba Peksayar’la samimi görüntüler verdi. Peksayar, “Öpüşme yok. Sadece eğlenip dans ettik” dedi.
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Bu olayın Doğulu Ailesi’nin üzerinde yarattığı kara bulutlar kısa sürede dağıldı.
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KAÇAMAKTAN 1 HAFTA SONRA BOŞANDI
Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos’ta sabahın çok erken saatlerinde Bodrum’da bir erkekle dudak dudağa öpüşüp denize girerken görüntülendi.
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Bu olaydan sadece 1 hafta sonra Emre İzer’le olan 6 yıllık evliliği bitti.
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ENVER, İLİŞKİLERİNE İKİNCİ BİR ŞANS VERDİ
Murat Boz’un geçtiğimiz mayıs ayında Eser Yenenler’in Levazım’daki villasındaki ev partisinde Nihal-Bahar Candan kardeşlerle sabaha kadar eğlenmesi, sevgilisi Aslı Enver tarafından terk edilmesine neden olmuştu.
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Ünlü oyuncu, haziran ayında bu kaçamağı affedip iliş- kilerine ikinci bir şans verdi. Çift, yaz tatilini birlikte Bodrum’da geçiriyor.
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ÇOCUKLARI İÇİN GÖRÜŞÜYORLAR
Kaan Tangöze’nin 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler’i Kıvılcım Ural’la aldatması gündemde uzun süre yer tuttu.
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İkilinin Asmalımescit’te görüntülenmesinden sonra Tangöze ve Piriler boşanma kararı aldı. Eski çift artık sadece çocukları için görüşüyor.
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EVLİLİKLERİ SÜRMEDİ
Caner Erkin’le evli olduğu dönemde bir alışveriş merkezinin bebek odasında popçu Berkay’la buluşan Asena Atalay gündemi uzun süre meşgul etmişti. Çiftin evliliği boşanmayla sonuçlandı.