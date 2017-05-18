ŞİPŞAK

Tarık Emir Tekin’den büyük başarı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:28:50

  • 1 Tarık Emir Tekin’den büyük başarı
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    Şevval Sam ile Metin Tekin’in oğlu Tarık Emir Tekin, İngiltere’de hem eğitimini sürdürüyor hem de oyunculuk yapıyor.

  • 2 Tarık Emir Tekin’den büyük başarı
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    HT Magazin yazarı İpek Durkal'ın haberine göre, Türkiye’ye son geldiğinde, ‘Mata Hari’ müzikalinde rol aldığını söyleyen Tekin’in başarısıyla ilgili en güzel haberi ‘Anneler Günü’nde Şevval Sam verdi. 

  • 3 Tarık Emir Tekin’den büyük başarı
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    Tarık Emir, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford’un drama okuluna başvuran 8 bin kişi içinden kabul gören 17 kişiden biri ve ilk Türk oldu. Claire Foy, Richard Gadd gibi ödüllü ve başarılı isimler de bu okulun mezunları arasında.

  • 4 Tarık Emir Tekin’den büyük başarı
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    Tarık Emir, yeteneğin yanı sıra, yüksek motivasyona sahip, meydan okumaya hazır, sektörün değişen ihtiyaçlarına karşı esnek ve açık olan insanların kabul edildiği kurumda 3 yıllık eğitim alacak. 

  • 5 Tarık Emir Tekin’den büyük başarı
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    Annesi Şevval Sam ve anneannesi Leman Sam’ı hayli gururlandıran Tarık Emir, sanırım birkaç yıl içinde bizlerin de Türkiye adına gururlandığı çok iyi bir oyuncu olacak.

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