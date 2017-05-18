Tarık Emir Tekin’den büyük başarı

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Tarık Emir, dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford’un drama okuluna başvuran 8 bin kişi içinden kabul gören 17 kişiden biri ve ilk Türk oldu. Claire Foy, Richard Gadd gibi ödüllü ve başarılı isimler de bu okulun mezunları arasında.