Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kalbini kazandı!

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AŞKLARI RESMİLEŞTİ

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Kerem, Aslı’nın kalbini kazandı! Aslışah Alkoçlar, Asmalımescit’te ilk kez görüntülendiği ve büyük panik yaşadığı Kerem Tunçeri ile Etiler’de objektiflere takıldı.