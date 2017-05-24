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Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kalbini kazandı!

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:22:42

  • 1 Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kalbini kazandı!
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    Kerem Tunçeri, sevgilisi Aslışah Alkoçlar’ı anneannesi Hülya Koçyiğit’in New York’ta kanser ameliyatı olduğu gün yemeğe çıkarıp moral verdi.

  • 2 Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kalbini kazandı!
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    AŞKLARI RESMİLEŞTİ

    HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Kerem, Aslı’nın kalbini kazandı! Aslışah Alkoçlar, Asmalımescit’te ilk kez görüntülendiği ve büyük panik yaşadığı Kerem Tunçeri ile Etiler’de objektiflere takıldı.

  • 3 Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kalbini kazandı!
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    Eski basketbolcu, anneannesinin ameliyatı nedeniyle morali bozuk olan sevgilisine destek olmak için yemeğe çıkardı.

  • 4 Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kalbini kazandı!
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    EVİNE KEREM BIRAKTI

    Arkadaşlarının da eşlik ettiği çift, mekândan birlikte ayrıldı. Sevgilisi sayesinde yüzünün güldüğü görülen Alkoçlar, “Dua ediyoruz. Ameliyat sonrası güzel haberler alacağız inşallah” dedi. Sosyetik güzeli, daha önce “Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz” dediği Tunçeri evine bıraktı.

  • 5 Kerem Tunçeri, Aslışah Alkoçlar'ın kalbini kazandı!
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    Müjdeli haber

    Presbyterian Hospital’de akciğerindeki kanserli doku başarıyla alınan Koçyiğit, ameliyat sonrası sosyal medyada, “Doktorum ameliyatın iyi geçtiğini söyledi. Yoğun bakımdan normal odaya az önce geçtim. Ancak bir müddet daha hastanede kalacağım” yazıp sevenlerine teşekkür etti.

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