ŞİPŞAK

Çeşme’ye göç ettiler

06 Temmuz 2017 Perşembe, 09:54:34

  • 1 Çeşme’ye göç ettiler
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    Dizi sezonu bitince soluğu Çeşme’de alan oyunculardan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, arkadaşlarını ünlü tatil beldesinde topladı. Grup önceki gün zodyak botla gittikleri plajdaki partide eğlendi.

  • 2 Çeşme’ye göç ettiler
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    GÖRENLER TURİST KAFİLESİ SANDI...

    HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, geçen yıl olduğu gibi yine Çeşme’de buluşan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, ekibi Çeşme’ye topladı.

  • 3 Çeşme’ye göç ettiler
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    Sezonu geçen hafta açan üçlüye Sarp Akkaya-Sinem Yalçınkaya ve Barış Falay-Esra Ronabar’ın da aralarında bulunduğu arkadaşları katıldı.

  • 4 Çeşme’ye göç ettiler
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    Grup, bir plaja gitti. Mekâna zodyak botla geçen, turist kafilesini andıran ekip, katıldıkları partide doyasıya eğlendi.

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  • 5 Çeşme’ye göç ettiler
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