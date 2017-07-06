Dizi sezonu bitince soluğu Çeşme’de alan oyunculardan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, arkadaşlarını ünlü tatil beldesinde topladı. Grup önceki gün zodyak botla gittikleri plajdaki partide eğlendi.
GÖRENLER TURİST KAFİLESİ SANDI...
HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, geçen yıl olduğu gibi yine Çeşme’de buluşan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, ekibi Çeşme’ye topladı.
Sezonu geçen hafta açan üçlüye Sarp Akkaya-Sinem Yalçınkaya ve Barış Falay-Esra Ronabar’ın da aralarında bulunduğu arkadaşları katıldı.
Grup, bir plaja gitti. Mekâna zodyak botla geçen, turist kafilesini andıran ekip, katıldıkları partide doyasıya eğlendi.