2 | 15

GÖRENLER TURİST KAFİLESİ SANDI...

HT Magazin'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre, geçen yıl olduğu gibi yine Çeşme’de buluşan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, ekibi Çeşme’ye topladı.