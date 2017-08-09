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İHA'nın haberine göre; Şeşen, Bodrum'da sabah saatlerinde para çektiği bankanın duvarında tuvalet ihtiyacını yaparken görüntülendi. İnsanların şaşkın bakışları arasında kimseye aldırmadan banka duvarına tuvalet ihtiyacını yapan Şeşen daha sonra ATM den para çektikten sonra bölgeden ayrıldı. Bazı vatandaşların ise Şeşen'e yaptığı toplum dışı hareketten dolayı tepki gösterdiği öğrenildi.



