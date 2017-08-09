ŞİPŞAK

İlhan Şeşen, sokak ortasında tuvalet ihtiyacını giderirken görüntülendi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:26:05 İHA

  • 1 İlhan Şeşen, sokak ortasında tuvalet ihtiyacını giderirken görüntülendi
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    Bodrum'da ATM den para çekerken objektiflere takılan ünlü sanatçı İlhan Şeşen tuvalet ihtiyacını sokakta giderdi.

  • 2 İlhan Şeşen, sokak ortasında tuvalet ihtiyacını giderirken görüntülendi
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    İHA'nın haberine göre; Şeşen, Bodrum'da sabah saatlerinde para çektiği bankanın duvarında tuvalet ihtiyacını yaparken görüntülendi. İnsanların şaşkın bakışları arasında kimseye aldırmadan banka duvarına tuvalet ihtiyacını yapan Şeşen daha sonra ATM den para çektikten sonra bölgeden ayrıldı. Bazı vatandaşların ise Şeşen'e yaptığı toplum dışı hareketten dolayı tepki gösterdiği öğrenildi.

  • 3 İlhan Şeşen, sokak ortasında tuvalet ihtiyacını giderirken görüntülendi
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YORUMLAR 14
  • Misafir 5 dakika önce
    TERBİYESİZ KARAKTERSİZ
  • Misafir 7 dakika önce
    Ohaaaaa
  • Misafir 14 dakika önce
    son zamanlar yaptıklarıma bakme ne olursun, benim aklım başımda değil... :)
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