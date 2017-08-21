Demet Şener: Anneler bikini giyemez mi?

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Demet Şener’in dün, “Günaydın, mutlu pazarlar hepinize” notuyla paylaştığı bikinili fotoğrafı tartışma yarattı. HT Magazin'in haberine göre; ünlü modelin evinin verandasında, kucağında köpeğiyle verdiği pozu bazı takipçileri eleştirdi. “Hiç hoş değil. Deniz değil, havuz değil, çırılçıplak bir anne olarak”, “İki çocuklu anneye bu cüretkâr poz olmadı” gibi yorumlar Şener’i çileden çıkardı.