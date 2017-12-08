Kosova'da lösemi teşhisi konulduktan sonra tedavi olmak için 2016'da Türkiye’ye gelen 21 yaşındaki Manolya Kabaşi, kemik iliği naklinin ardından sağlığına kavuştu.

AA'nın haberine göre; Kosova Dostluk Grubu Yönetim Kurulu üyesi AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, iki ülkedeki hayırseverlerin desteğiyle Ankara'da bir hastanede kemik iliği nakliyle sağlığına kavuşan Kabaşi'yi ziyaret etti.

Ameliyatın başarılı geçmesinde yardımcı olanlara teşekkür eden Gündoğdu, Kosova halkının tamamının Kabaşi'nin yanında olduğunu ve Türkiye'de tedavi olmasını sağladığını ifade etti.

Gündoğdu, "Kosova bizim gerçekten ikinci vatanımız. Kosova'da birinin ayağına bir diken batsa biz burada hissediyoruz." dedi.

Tedavisi tamamlanan Kabaşi'nin yarın taburcu edileceğini söyleyen Gündoğdu, "Biz, bundan sonra da Manolya'nın yanında olmaya devam edeceğiz, elimizden geleni yapacağız ve Manolya'ya destek olacağız" diye konuştu.

Büyükelçi Spahiu da başta Milletvekili Gündoğdu olmak üzere Kabaşi'nin tedavisi için destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Kosovalı Manolya'nın babası Ediz Kabaşi de ülkesinde kemik iliği nakli için tedavi imkanının bulunmadığını belirterek kızının tedavi olabilmesi için akıllarına ilk gelen ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

Tedavi masraflarının karşılanabilmesi için kampanya başlattıklarını ifade eden Kabaşi, uygun doku bulunduktan sonra bir ay içinde kemik iliği naklinin yapıldığını söyledi.

Kabaşi, "Yardımseverlerin desteği olmasaydı bizim buna (tedaviye) gücümüz yetmezdi. Onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Kosova'daki hayırseverler ile hastanenin desteği sayesinde kemik iliği nakli olan Kabaşi, yarın taburcu edilecek ve ülkesine dönecek.

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