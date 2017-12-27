Matematikte vizyon ve strateji yok

Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine, Türk Matematik Derneği tarafından 2012 yılından beri hazırlanan ‘Matematik Raporu’nun 2016 verileri yayımlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Fatmanur Boylu'nun haberine göre, raporda; ileri teknoloji, bilgisayar, büyük veri, istatistik, finans, internet, savunma konularında ve deprem, tsunami gibi doğal olayların anlaşılmasında toplumların sosyal ve ekonomik yapılarının analizinde matematik araştırmalarına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Raporda şu tespitler yer aldı:



ABD, Kanada, Japonya, Rusya, İsrail ve Avrupa Birliği gibi ülkeler matematikte başat rol oynuyor. Beyin göçünü engelleyebiliyor. İlgili ülkelerin üniversitelerinin matematik alanındaki nitelikli öğretim üyesi ihtiyacı giderilmişken, Türkiye’de

istenilen noktaya gelinemedi.



Analitik düşünce yeteneğine sahip nesiller, ancak ezberci olmayan, soru sorma ve tartışma üzerine inşa edilmiş bir eğitim sistemi ile yetiştirilebilir.



TEK ENSTİTÜ KAPATILDI

Üniversiteler, TÜBİTAK gibi kurumlar insandan çok araç ve gerece yatırım yapıyor.

Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bulunan birden fazla matematiksel araştırma enstitülerinden henüz Türkiye’de bir

tane dahi yoktur. Türkiye’nin tek devlet destekli Temel Bilimler Enstitüsü olan Feza Gürsey Enstitüsü TÜBİTAK tarafından yakın zamanda kapatıldı.



Türkiye, matematiğin doğduğu bölgede olmasına rağmen bu alanda önemli bir yer edinemedi. Uluslararası ödülün verildiği hiçbir matematikçimiz yoktur.



Profesyonel bir iş olan bilimsel araştırma, kişilerin özel hobileri düzeyine indirgenmekte ve birçok matematikçi araştırmadan

kopmaktadır.



Türkiye’nin kurulmasından bu yana matematik konusunda hâlâ bir stratejisi ya da vizyonu yoktur. Hiçbir siyasi partinin gündeminde ve programında yer almamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı

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