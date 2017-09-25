İş yerinize giderken bir durak önce inmek, asansör yerine merdivenleri kullanmak, tüm gün bilgisayar başında oturmak yerine belirli aralıklarla kalkıp oturmak... Tüm bunlar gün içerisinde yapılan ufak egzersizler olarak görülebilir ancak, bir bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre gün içinde yapılan egzersizler spor salonuna gitmekten daha yararlı olabilir.
17 ÜLKEDEN 130 BİN KİŞİ İZLENDİ
İHA'nın haberine göre; 17 ülkede 130 bin insan üzerinde yapılan araştırmada bilim insanları gün içerisinde yapılan fiziksel hareketlerin kalp sağlığına etkilerini araştırdı. Araştırmada, hayatın içerisinde egzersizi alışkanlık haline getiren insanların kalp sağlıklarının diğerlerine göre daha iyi olduğu görüldü. Her gün 1 saate yakın yapılacak egzersizin kalp krizi riskini 20’de 1 azalttığını ifade eden araştırmacılar gün içinde yapılan fiziksel hareketlerin spor salonundan daha etkili olduğunu belirtti.
ASANSÖR YERİNE MERDİVEN KULLANMAK KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR
Araştırmayı yürüten Scott Lear, iş yerinde veya evde saatlerce oturmanın kalp sağlığına zararlı olduğunu, bunun yerine ara ara yürüyüş yapmanın ve asansör yerine merdiven kullanmanın kalp krizi riskini azalttığını ifade etti.
DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 20'DEN FAZLASI YETERİ KADAR HAREKET ETMİYOR
Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre 18-64 yaş aralığındaki yetişkinler bir hafta içerisinde spor salonuna gitmeden 150 saat fiziksel aktivite yapıyor. Ancak aynı araştırmada, dünya nüfusunun yüzde 20’den fazlasının hala yeteri kadar hareketli olmadığı belirtiliyor.
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