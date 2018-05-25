Ağrı kesiciler, alternatif tıp, botoks, hacamat... Tüm bu yöntemlerle hâlâ migrene kalıcı bir çözüm bulunamadı. Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA), geçen hafta internet sitesinden migren hastalığının tedavisinde, atakları önleyici olarak kullanılan aşıya onay verdiğini duyurdu. 2012’den beri çalışmaları devam eden aşı, ABD’de onay aldıktan kısa bir süre sonra satışa sunuldu. Dünyada 3 bin hasta üzerinde denenen aşının klinik çalışmalarına Türkiye’den de 12 hasta katıldı. Araştırmaya dahil olan Dünya Baş Ağrısı Derneği Komite Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Derya Uludüz, aşının iltihap maddelerinin salınmasını engellediğini, ağrı atağını ortadan kaldırdığını belirtiyor.
‘EN AZ 5 YILI DAHA VAR’
Türkiye’de klinik farmakoloji konusunda çok önemli bir isim olan Prof. Dr. Cankat Tolunay ise “Aşı dediğiniz şey ömür boyu hastalıklardan korur. Bu yeni ilaç öncelikle aşı değil, otomatik bir enjektör. FDA’nın kabul ettiği bir kimyasal maddenin antikoru. Ayda bir enjekte ediliyor. Yeni bir araştırma, ilaca dair bir klinik araştırma yok. FDA’nın açıklamasında 955 hastada denendiği söyleniyor. Yapılan 2 ayrı araştırmada ise 577 kişilik ile 667 kişilik gruplar üzerinde denenmiş. 15 yıl önceden bilinen bir madde, araştırmanın en az 5 yılı daha var. Migreni tedavi etmeyen, ağrının şiddetini değil sadece atak gününü azaltan bir ürün. ABD’de bu ürün şu anda para tuzağı. Türkiye’de de migren hastaları doğru tedavi edilirse çok küçük paralara da iyileşir. Migren tanılarının yüzde 80’i doğru değil. Bu ilacı boşu boşuna insanlara verecekler. Yakın zamanda Türkiye’de de ruhsat alır, SGK da öder. İlaç hangi tip migrene iyi geliyor? En az 10 tip migren var, hangi yaş grubuna verilecek bu ilaç?” diye konuştu.
‘AĞRIYI YÜZDE 80 ORTADAN KALDIRIYOR’
Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nden Nörolog Prof. Dr. Barış Topçular, “Enjeksiyon şeklinde olduğu için migren aşısı diye tabir edildi. Hastalığı tamamen ortadan kaldırmıyor ancak her ay düzenli olarak kullanıldığı takdirde ağrıların gelmesini yüzde 80 oranında ortadan kaldırıyor. İlacı kullandığınız sürece ağrı süreniz neredeyse 1-2 güne düşüyor. 18 yaş üstü yetişkinler için geliştirilmiş bir ilaç, hemen hemen her migren tipinde yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye’de de 2019’un ilk aylarında ruhsat alacak” dedi.
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