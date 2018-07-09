Ardahan'da, kent merkezinde kendi otomobiliyle kaza yapan milli güreşçi Eren Tutulmaz, hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Murat Aras ise yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 22 yaşındaki Eren Tutulmaz idaresindeki otomobil, Ardahan-Kars karayolunun çevre yolu mevkisinde şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Tutulmaz ve Murat Aras, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahaleye rağmen milli güreşçi Tutulmaz hayatını kaybederken, Aras'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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