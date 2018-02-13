Enis Berberoğlu davasında karar çıktı!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yerel mahkemece "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen mahkumiyet kararı bozuldu. İstinaf mahkemesinde yeniden yargılanan Berberoğlu "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

BERBEROĞLU: MORALİNİZİ BOZMAYIN, 25 YILLA BAŞLADI, 5 YILA DÜŞTÜ

Karar sonrası Berberoğlu salonda bulunanlara seslenerek, "Moralinizi bozmayın. 25 yılla başladı. 5 yıla düştü" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki 3. duruşmaya Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) Müsteşarlığı ve Berberoğlu'nun avukatlarının katıldığı duruşmada Berberoğlu'nun eşi Oya, kızı Dilara Berberoğlu da hazır bulundu.

YEREL MAHKEMENİN KARARI KALDIRILDI

Yaklaşık 3,5 saat süren kapalı duruşma, hükmün açıklandığı sırada izleyicilerin de içeri alınmasıyla açık hale geldi. Tüm kararlarını oybirliği ile veren mahkeme heyeti, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen 25 yıllık hapis cezası hükmünü kaldırdı.

SUÇ DEĞİŞTİRİLDİ, CEZASI 5 YIL 10 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Berberoğlu'nun eyleminin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçunu oluşturduğunu belirten mahkeme, sanığın geçmişi, eğitim ve bilgi düzeyi, konumu, suça konu görüntülerin ve bilgilerin içeriğinin yayınlanmasının meydana getirebileceği sonuçları öngörebilme durumuna rağmen bilgileri açıkladığını kaydetti. Bu nedenlerle de Berberoğlu'nun önce 7 yıl hapsine karar verdi. Geçmişi, sabıkasız oluşu ile cezanın geleceği üzerindeki etkilerini indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme, Berberoğlu'nun 5 yıl 10 aya hapis cezasına çarptırdı.

HAKLARINI KULLANAMAMA VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Berberoğlu'nun hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları ile kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet yetkilerini koşullu salıverilinceye kadar kullanmamasına karar verildi. Verilen cezanın miktarı, tutuklulukta kaldığı süre, suçun niteliği kaçma şüphesi gibi nedenlerle mahkeme Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kararın Yargıtay'da temyiz yolu olduğu da hatırlatıldı.

Kararla salonda duygusal anlar yaşanırken Berberoğlu'nun kızı Dilara da gözyaşlarını tutamadı. Berberoğlu salondaki izleyicilere selam gönderirken, "Moralinizi bozmayın. 25 yılla başladı. 5 yıla düştü" dedi.

1 YIL 10 AY DAHA CEZAEVİNDE KALABİLİR

Verilen hükmün Yargıtay'da temyiz yolu açık olduğu hatırlatılan karar üzerine Berberoğlu'nun avukatları, 9 aydır tutuklu bulunan müvekkillerinin verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasıyla yaklaşık 1 yıl 10 ay daha cezaevinde kalabileceği yönünde bilgi verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu kararı için, "Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis verilmiş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Enis kardeşim hiç üzülme. Sen bu yargılama sürecinden mutlaka ve mutlaka beraat edeceksin." dedi.

BERBEROĞLU'NUN YARGILANMA SÜRECİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası itiraz üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Söz konusu bozma kararının görüldüsünü yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına şerh düştü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, bozma kararından rücu ederek, Enis Berberoğlu'nun istinafta yargılanması amacıyla duruşma günü vermişti.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Enis Berberoğlu için bir koltuk en ön sırada boş bırakılmıştı.

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