Enis Berberoğlu davasında karar çıktı!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na yerel mahkemece "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen mahkumiyet kararı bozuldu. İstinaf mahkemesinde yeniden yargılanan Berberoğlu "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.
BERBEROĞLU: MORALİNİZİ BOZMAYIN, 25 YILLA BAŞLADI, 5 YILA DÜŞTÜ
Karar sonrası Berberoğlu salonda bulunanlara seslenerek, "Moralinizi bozmayın. 25 yılla başladı. 5 yıla düştü" dedi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığına göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki 3. duruşmaya Enis Berberoğlu, tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) Müsteşarlığı ve Berberoğlu'nun avukatlarının katıldığı duruşmada Berberoğlu'nun eşi Oya, kızı Dilara Berberoğlu da hazır bulundu.
YEREL MAHKEMENİN KARARI KALDIRILDI
Yaklaşık 3,5 saat süren kapalı duruşma, hükmün açıklandığı sırada izleyicilerin de içeri alınmasıyla açık hale geldi. Tüm kararlarını oybirliği ile veren mahkeme heyeti, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen 25 yıllık hapis cezası hükmünü kaldırdı.
SUÇ DEĞİŞTİRİLDİ, CEZASI 5 YIL 10 AYA DÜŞÜRÜLDÜ
Berberoğlu'nun eyleminin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçunu oluşturduğunu belirten mahkeme, sanığın geçmişi, eğitim ve bilgi düzeyi, konumu, suça konu görüntülerin ve bilgilerin içeriğinin yayınlanmasının meydana getirebileceği sonuçları öngörebilme durumuna rağmen bilgileri açıkladığını kaydetti. Bu nedenlerle de Berberoğlu'nun önce 7 yıl hapsine karar verdi. Geçmişi, sabıkasız oluşu ile cezanın geleceği üzerindeki etkilerini indirim nedeni olarak kabul eden mahkeme, Berberoğlu'nun 5 yıl 10 aya hapis cezasına çarptırdı.
HAKLARINI KULLANAMAMA VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Berberoğlu'nun hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları ile kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet yetkilerini koşullu salıverilinceye kadar kullanmamasına karar verildi. Verilen cezanın miktarı, tutuklulukta kaldığı süre, suçun niteliği kaçma şüphesi gibi nedenlerle mahkeme Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kararın Yargıtay'da temyiz yolu olduğu da hatırlatıldı.
Kararla salonda duygusal anlar yaşanırken Berberoğlu'nun kızı Dilara da gözyaşlarını tutamadı. Berberoğlu salondaki izleyicilere selam gönderirken, "Moralinizi bozmayın. 25 yılla başladı. 5 yıla düştü" dedi.
1 YIL 10 AY DAHA CEZAEVİNDE KALABİLİR
Verilen hükmün Yargıtay'da temyiz yolu açık olduğu hatırlatılan karar üzerine Berberoğlu'nun avukatları, 9 aydır tutuklu bulunan müvekkillerinin verilen 5 yıl 10 aylık hapis cezasıyla yaklaşık 1 yıl 10 ay daha cezaevinde kalabileceği yönünde bilgi verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu kararı için, "Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis verilmiş. Bunu asla kabul etmiyoruz. Enis kardeşim hiç üzülme. Sen bu yargılama sürecinden mutlaka ve mutlaka beraat edeceksin." dedi.
BERBEROĞLU'NUN YARGILANMA SÜRECİ
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.
Dava dosyası itiraz üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Söz konusu bozma kararının görüldüsünü yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına şerh düştü.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.
Dosyayı yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, bozma kararından rücu ederek, Enis Berberoğlu'nun istinafta yargılanması amacıyla duruşma günü vermişti.
CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Enis Berberoğlu için bir koltuk en ön sırada boş bırakılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.