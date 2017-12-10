Toronto, Seattle Sounders'ı 2-0 yenerek Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü

2017 MLS Kupası, Toronto ile Seattle Sounders arasında, Kanada'nın Toronto kentindeki BMO Stadı'nda oynanan maçla sahibini buldu. Seattle Sounders'ı 2-0 mağlup eden Toronto, ilk defa şampiyonluğa ulaştı.



1996'dan beri oynanan MLS Kupası'nı en fazla kazanan takım Los Angeles Galaxy'nin 5 şampiyonluğu bulunuyor.

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