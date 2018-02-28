Pantheon, dün akşam ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan bir soruda bulununca vatandaşların ilgisini çekti. İnternet üzerinde sorunun yanıtını arayan vatandaşlar, "Pantheon hangi şehirdedir?" araştırmasını yapıyor. Peki Pantheon nedir? Pantheon şehri nerede?

PANTHEON HANGİ ŞEHİRDEDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Pantheon adlı yapıda yer alıp 1960'lardan beri çalışmayan ve 2005-2006 yılları arasında bir grubun yasal olmayan gece ziyaretleriyle tamir edlien saat hangi şehirdedir?" sorusu, izleyicilerin büyük dikkatini çekti ve internet üzerinde aramalar başladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki Pantheon sorusu ve cevabı;

Pantheon adlı yapıda yer alıp 1960'lardan beri çalışmayan ve 2005-2006 yılları arasında bir grubun yasal olmayan gece ziyaretleriyle tamir edlien saat hangi şehirdedir?

A) Roma

B) Londra

C) Paris

D) Berlin

Doğru cevap: C şıkkı.

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