Rıza Çalımbay'dan veda sözleri

Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, çok sevdiği, büyük keyifle çalıştığı ve büyük başarılara imza attığı Antalyaspor'dan ayrılmak zorunda kaldığını kaydederek, "Kimse böyle bahsettiği yerden ayrılmak istemez ama maalesef şartlar öyle gelişiyor ki ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Her şeyden önce iki taraf için de hayırlı olsun." diye konuştu.

Kimseye bir kırgınlığı bulunmadığını vurgulayan Çalımbay, bu sezon istenmeyen bazı şeyler geliştiği için yönetimle konuşup ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.

Antalyaspor'da geçen sezon göreve başladığında çok zorlu bir süreç yaşadığını, bu zorlu süreçte en büyük desteği taraftardan gördüklerini anlatan Çalımbay, "Taraftarlar, ne kadar vefalı bir taraftar olduklarını gösterdi ve belki de onların sayesinde çok büyük başarı elde edildi. Ne 'kış' dediler ne 'yaz' dediler bütün maçlara geldiler ve takımı sonuna kadar desteklediler. Hepsine minnettarız." ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE MÜKEMMEL BİR HUZURUMUZ VARDI"

Göreve başladığında Antalyaspor'da çok büyük bir kriz bulunduğunu, 7. haftada 2 puan sahip bir takımı aldığını ve riske girdiğini kaydeden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Benim hiçbir zaman korkum olmadı. Kendime ve ekibime çok güveniyordum. Çünkü biz böyle takımlarla çok çalıştık. Çok zor takımları aldık ve o takımları çok iyi yere getirdik. Ekibimle başaramayacağımız şey yok. Yeter ki huzur olsun. En önemli şey bu. Geçen sene mükemmel bir huzurumuz vardı. İşimiz çok zordu ama işimize dört elle sarılıyorduk. Bu sarılmada bir ekip ruhu vardı ve mükemmel işler yaptık. Bunları yaparken Antalyaspor'da rekorlar kırdık. 28 maç oynadık. Bu maçlarda en çok galibiyet alan takım olduk. Bu galibiyetlerin 7'si deplasman. Antalyaspor'un tarihinde olmamış şeyler. Antalyaspor'la ilgili ilkleri başardık ve mükemmel bir sezon geçirdik. Avrupa kupalarına gidemedik diye üzüldük ve ligi 5. bitirdik."

"5. HAFTADAYKEN BU OLAYLAR GELİŞİYOR"

Bu sezon 5 haftada 3 maçın deplasmanda oynandığını, Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaştıklarını aktaran Rıza Çalımbay, hem yeni transferlerin geç geldiğini hem sakat futbolcuların çoğaldığını hem de transferlerle ilgili fikir ayrılıkları yaşandığını dile getirdi.

Antalyaspor'un iyi bir kadrosunun bulunduğunu ve çok başarılı olacağına inandığını dile getiren Çalımbay, "Ben ve ekibim kimseyle bir sorun yaşamadık, zaten sorun da yaşamak istemiyoruz. Onun için de güzelce konuştuk ve ayrılmaya karar verdik. Bu ekibin bence 5 maçtan daha fazla kredisi olması gerekiyordu. Çünkü bu ekip, geçen sezon zoru başardı. Çok zorlukların altından kalkmış ve hakikaten zor işleri seven bir ekibiz. Bazı şeyleri oturtmak için zaman ve o zamanı da tanımak gerekiyor. Ancak konuşup ayrılmak da en güzel şeylerden biri." şeklinde görüş belirtti.

"GELDİĞİMDE ETO'O KRİZİ VARDI, HALA VAR"

Çalımbay, Antalyaspor'da bu sezon çok büyük sorunlar yaşadığını ve bunları dışarı yansıtmadığını belirtti.

Radikal bir karar alınması gerektiğini ve başkan Ali Şafak Öztürk ile konuştuktan sonra ayrılığın daha doğru olacağına karar verdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Geçen sezon mükemmel bir şekilde ve huzur içinde, bu sezon ise maalesef problemler içinde çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kriz yönetmenin işlerinin bir parçası olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Biz uyum içinde çalıştık. Hiçbir zaman sorun yaşamadık. Biz geldiğimizde en büyük sorunlarda bir tanesi kriz yönetmekti. İşin gerçeği geldiğimizden beri hep kriz yönetiyoruz. Başka bir şey yönettiğimiz olmadı. Ben geldiğimde Eto'o krizi vardı, halen var." diye konuştu.

Bu sezon ekip olarak sahanın içinden çok dışıyla ilgilendiklerini anlatan Çalımbay, bazen istenilen şeylerin olmadığını dile getirdi.

Rıza Çalımbay, bir gazetecinin "Kayserispor maçından sonra 'Kadro dışı bırakılması gerekenler var.' diye bir söyleminiz oldu, bunu açar mısınız?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"O konu bir oyuncuyla ilgili. O oyuncunun kafa yapısının değişmesi gerekiyor. Kendisini oyuna almak istediğimizde 'o pozisyonda oynayamam' dedi. Bu arkadaşımızın söylediğine çok üzüldüm. O zaman ona göre radikal bir karar almak gerekiyor. Dün bu arkadaşımızla konuşup ikna edecektik." cevabını verdi.

"TRANSFERDE ZAMANLAMA YANLIŞ"

Rıza Çalımbay, takıma iyi takviyelerin yapıldığını ancak zamanlamada hata olduğunu ifade etti. Çalımbay, transferde oyuncuların Türkiye'ye uyumunun önemine değinerek şöyle konuştu:

"Ben Menez'i hiç görmedim, hiç seyretmedim. Menez'i ilk gördüğüm maç Alanya karşılaşması. Onda da 20 dakika oynadı çünkü fizyoterapisti yüzde 100 hazır olmadığını söyledi. Sonra Nasri geldi, içeride hiçbir maç oynamadı çünkü sakattı. Nasri'nin Galatasaray maçından önce adalesinde yırtık çıktı ve oynatamadık. Diğer arkadaşlarımız zaten hazır değil. Galatasaray maçından önce Vainqueur ile konuştuk. 'Hazır değilim, 20 dakika oynayabilirim' dedi. Djourou, hazır olmadığı halde Malatya'da onu oynattık, çünkü ihtiyacımız vardı."

Herkesin Nasri'den bir şeyler beklediğini, ancak oyuncunun Türkiye'yi ve takım arkadaşlarını tanımadığını kaydeden Çalımbay, Antalyaspor yönetiminin kendisi görevdeyken başka teknik direktörlerle görüştüğüne inanmadığını da sözlerine ekledi.