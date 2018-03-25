Rusya'da Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısı 37'ye yükselirken, kayıp sayısı ise 69 olarak belirtildi. Ölülerin arasında çocukların olduğu söyleniyor.

DHA'nın haberine göre, açıklamada hayatını kaybedenlerin çocuk oyun bölümünde oldukları ifade edilirken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıkları bildirildi. Yangının alanı 500 metrekareye ulaştı. Yangının kaynağının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu üst katta yer aldığı saptandı.

Olay yerine gelen 210 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi 20 kişiyi kurtarmayı başardı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER