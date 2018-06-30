Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruchko, Rus basınına Rusya'nın en önemli çalışması olan SU-57 savaş uçağının üretimiyle ilgili bilgi verdi. Krivoruchko, üretim çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyleyerek, "Uçaklarımızın fiziksel üretimleri tamamlandı. Rusya Savunma Bakanlığı envanterine girecek olan 12 uçağın motor testleri gerçekleşiyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığının envanterine girecek olan 12 uçağın 2019 tarihinde teslim edilmesi bekleniyor. ABD üretimi F-35 ile sürekli kıyaslanan, hem maliyetinin düşüklüğü hem de F-35'e karşı daha iyi bir uçak olduğu bazı uzmanlarca öne sürülen uçağın ilk test uçuşu 2010 yılında gerçekleşmişti. Bu uçak, Rus Hava Kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlandı.