Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonu, uzun süre kullanılan Ibuprofen etken maddeli ilaçların kullanılması üzerine erkeklerde kısırlık ve iktidarsızlığa yol açacağı haberlerine yönelik açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre; "Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Farmakovijilans Komisyonu bugün toplanarak “ibuprofen etkin maddeli ilaçların erkeklerde kısırlığa yol açtığı” iddialarının kaynağı olan makale ile literatürleri değerlendirmiştir.

Bilimsel Komisyon, 14 erkek üzerinde 6 haftalık kullanımı belirten sonuçlardan, ibuprofen etkin maddeli ilaçların kısırlığa yol açtığı kanısına ulaşılamayacağı sonucuna varmıştır.

Temel amaç olarak kısırlığın değerlendirilmediği çalışmada ilaç kullanımı ile ilgili geçici bir takım hormonal değişikliklerin olduğu, ancak erkeklik hormonunun (testosteron) kandaki düzeyinin değişmediği belirlenmiştir.

İddialara yönelik bir önlem alınmasına bu aşamada gerek duyulmamıştır.

Konuyla ilgili bilimsel çalışmalar komisyonumuz tarafından yakından takip edilecektir.

Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen etkin maddeli ilaçların da hekim kontrolünde kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

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