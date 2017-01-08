SAĞLIK HABERLERİ
08 OCAK 2017
SAĞLIK

Ağaç adam Abul Bajander tedavi oldu!

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:17:20

Ağaç adam Abul Bajander 16 ameliyattan sonra vücudundaki yumrulardan kurtuldu...

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    ‘Ağaç Adam’ olarak bilinen Bangladeşli Abul Bajander 25 yaşındayken tıbbi yardım almak için Bangladeş’in başkenti Dakka’ya gitti.

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    Çok nadir görülen bir hastalık olan ‘Epidermodysplasia Verruciformis’ ile 16 yaşından beri savaşan Bajander'ın tırnaklarındaki keratin maddesinin artması, vücudunun pek çok yerinde yayılan tümörlere ve siğillere neden oldu. 

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    Hastalığı yüzünden kişisel ihtiyaçlarını dahi kendi kendine karşılayamayan Abul Bajander'ın bu hastalığının sebebi ise; HPV’nin (Human Papilloma Virüs) şekil değiştirmesi. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 23 saat önce
    İNŞALLAH İYİLEŞİRLER. CENAB I ALLAH ŞİFALARINI VERİR İNŞALLAH.
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