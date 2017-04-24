SAĞLIK HABERLERİ
24 NİSAN 2017
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Aşı Haftası
SAĞLIK

Aşı Haftası ne zaman? Aşı Haftası şiirleri!

Aşı Haftası, dünya genelinde her yıl düzenli olarak kutlanan bir sağlık etkinliğidir. Peki Aşı Haftası ne zaman, Aşı Haftası şiirleri nelerdir? İşte Aşı Haftası hakkınad tüm detaylar...

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:56:28 Güncelleme: 10:09:13

Aşı haftası, okullarda ve çeşitli sağlık kurumlarında aşının önemini anlamaya yönelik etkinliklerle kutlanıyor. Peki Aşı Haftası ne zaman? Aşı Haftası şiirleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

AŞI HAFTASI NE ZAMAN?

Aşı Haftası, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi'nin bir girişimi olarak 2005 yılında oraya atılmıştır. Dünya genelinde Aşı Haftası, her yıl 24 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır. Aşı Haftası boyunca çeşitli eğitim ve sağlık kurumlarında aşının önemine dair bilgi verici etkinlikler düzenlenir.

AŞI NEDİR?

Aşı, insanlarda ve hayvanlarda hastalıktan korunmaya yönelik virüs, bakteri vb. mikropların yok edilmesi için uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Aşı sayesinde vücutta bazı mikropların salgıladığı zehirlerin vücuttan atılması veya yok edilmesi sağlanır. Aşı yalnızca hasta olan kişilere değil, olası bir hastalığa yakalanma riski olan sağlam kişilere de uygulanmaktadır.

AŞI HAFTASI İLE İLGİLİ KISA ŞİİRLER

AŞI

Bazıları korkuyorlar

Korkulacak şey mi aşı ?

Sağlığımı koruyorlar,

Sağlık da her şeyin başı.

 

Bana fayda sağlayana

Kolum her gün sıvalıdır,

Aşı günü ağlayana

Ben derim ki zavallıdır.

 

Aşı değil,mikroptan kork

Korunmazsan düşmanlar çok

Seviyorsan sağlığını

Korunmaktan başka çare yok.

AŞI

Daha hastalanmadan aşının verdiği kâr,
Biyolojik madde ile bağışıklık sağlar...

Bağışıklama, demek bir aşı programıdır,
Çok sorun var yok olur çok hastalık azalır...

Üstelik korunursun sirozdan, difteriden,
Tetanozdan, zonadan, kan zehirlenmesinden...

Kabakulak, zatürre, suçiçeği, sarılık,
Boğmaca, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık...

Saysam daha da varlar aşı bizleri korur,
Her birisi güvenli yan etkileri yoktur...

AŞI OLUN

Hastalığı hiç de sevmem,
Korku verir bana adı.
Hasta hasta yaşamanın,
Bir düşünün var mı tadı?

Hastalık da ne kadar çok?
Mikropları kaç milyonluk?
Tifo, tifüs, kızılcık, çiçek
Sıtma, nezle, üşütmek.

Daha bir çok çeşidi var,
Havamızda, suda yaşar.
Kimi salgın, kimi durgun.
Aman her yıl aşı olun!

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
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