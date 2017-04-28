Ceviz, yapı olarak beyni andırır. Beyin sağlığı için de çok önemli olan ceviz, aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde oldukça faydalıdır. B1, B2, B3 vitaminleri sayesinde ceviz ve ceviz yağının tüketilmesi cildin pürüzsüz ve dinç kalmasını sağlar. Cevizin yağı da beyin için faydalıdır ve yaşlanmaya bağlı belirtileri aza indirir.

CEVİZ TÜKETMEK KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Bilimsel araştırmalara göre de; düzenli olarak tüketilen ceviz, kötü kolesterolü düşürür ve kalp damar sağlığını korur. Ceviz, damarların esnek kalmasını ve kan akışının normal şekilde devam etmesini sağlar. Böylece tansiyonun yükselmesini önler. Ancak uzmanlar her gün 3-4 tane ceviz ve haftada 3-4 yemek kaşığı ceviz yağı tüketilmesini öneriyor.

Penn State, Tufts Üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışmaya göre düzenli olarak ceviz yemek kolesterolü önemli ölçüde düşürüyor.



Cevizin damarlar üzerindeki olumlu etkisi, Tip 2 diyabet hastalarında damar tıkanıklığı riskini düşürüyor. Buna bağlı kalp hastalıkları görülme olasığı da azalıyor.

CEVİZ KANSERİ ÖNLÜYOR

Ceviz, antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Vücutta serbest radikallerin artmasına bağlı olarak oluşan, kanser gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini yükselten kronik oksidatif stresi düzenli ceviz tüketimi ile dengelenebilir. Cevizin kanseri önleme etkisi hakkında çeşitli araştırmalar vardır. Cevizin genellikle prostat ve meme kanseri üzerine faydası olduğu söylense de uzmanlar her tür kansere karşı vücudu güçlendirmek için ceviz tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

İŞTE CEVİZİN DİĞER FAYDALARI

İçerisindeki yağ profili ve magnezyum sayesinde zihinsel fonksiyonların işlevselliğini artıran ceviz, egzama hastalığından Alzheimer'a kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

● Ceviz, kanda bulunan zararlı kolestrolün birikmesini önlemektedir. Kanı temizlemektedir.

● Şeker hastalığı olan hastaların tedavi sürecinde kullanılmaktadır.

● Cevizde bulunan yağ asitleri kalp hastalıklarını önleyerek, erkeklerde meydana gelen prostat kanserini engelliyor.

● Midede ve bağırsakta biriken gazın atılmasında etkilidir.

● Çocukların zeka gelişimine de fayda sağlayan ceviz, kalp atışını düzenliyor.

● Grip ve nezleye iyi geldiği bilinir.

● Sindirim sistemindeki bozukluğun giderilmesinde aktif olarak rol oynar.

● Ceviz, beyin için gerekli olan gümüş iyonuna sahiptir. Bu nedenle yediden yetmişe herkes için gereklidir.

● Ceviz, antioksidan özelliği ile sinir sistemine zarar veren Alzheimer gibi çok kuvvetli hastalıkların ilerlemesini de yavaşlatıyor.

● İçinde bulunan fitosteroller ve magnezyum sayesinde safra taşı oluşumuna engeldir.

● Yorgunluğu ve bitkinliği gidermektedir.

● Damar tıkanıklığı tedavisinde etkilidir.

● Vücudu zinde tutar ve kuvvet verir.

CEVİZ KABUĞUNUN FAYDASI VAR MI?

Ceviz ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen, ağaçta yetişen kabuklu bir mevyedir. Tatlılarımızda, pastalarımızda, çerez olarak tükettiğimiz, ilaç sanayisinde, plastik ve kauçuk endüstrisinde, parfüm sanayisinde ve daha bir çok yerde kullandığımız cevizin faydaları saymakla bitmez. İçerisinde protein, lif, Omega 3, Omega 6 yağ asitlerini barındırırken kalsiyum, demir, çinko, magnezyum, fosfor, bakır, selenyum, manganez minerallerini ve A, B1, B2, B6, C vitaminlerini bulundurmasından dolayı insan yaşamındaki önemi büyüktür. Peki bu kadar çok faydası olan mevyenin kabuğunun hiç faydası olmaz mı? Ceviz ve kabuğu da çok eski zamanlardan bugünlere kadar çeşitli hastalıklarında tedavileri için ilaç yapımında kullanılmıştır. Ceviz kabuğu hem bazı hastalıkların tedavisinde ilaç gibi kullanılırken saç, tırnak ve cilt bakımı için tam bir kozmetik üründür.

CEVİZ KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Cevizin kuru dış kabuğunun çay demler gibi demlenip içilmesi soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir. Bağısaklarda oluşan kurt ve solucanların tedavisi için de aynı karışım (kuru veya taze ceviz kabuğu) günde iki fincan içilerek tedavi edilebilir.

Şeker hastalığı, vücutta D vitamini eksikliğinden oluşan raşitizm hastallığı için de 10-15 adet ceviz kabuğunun su ile kaynatıp içilmesi faydalıdır.

Taze (Yeşil) ceviz kabuğu suyu çıkarılarak sivilceli cilt üzerine sürülmesi sivilcelerin ve cilt lekelerinin geçmesine yardımcı olur.

Ceviz kabuklarını (kuru veya yaş) kaynayan suyun içerisine atıp 10 dakika kaynattıktan sonra saçlarımızı yıkadığımızda saç dökülmelerimiz duracaktır.

Saçlarımız eski parlaklığına kavuşacak ve yıpranmış saçlarımız kuvvetlenecektir. Saçlarımız kepeklerden arınmış olacaktır.

Saçlarımızı bu şekilde hazırladığımız su ile hergün yıkamaya devam edersek varsa saçlardaki beyazlarımızda azalma görebiliriz.

Cevizin yeşil kabuğunun suyu ile yapacağımız kürde saçlar için oldukça faydalıdır. Saça koyu kahverengi bir renk verirken saçların parlaklığını artırır.

Ceviz kabuğu suyunu ayak ve el tırnak bakımlarımda da kulanabiliriz. İncelen, kırılan tırnaklara ceviz kabuğu suyu sürülmesi, tırnakların güçlenmesini ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

CEVİZ ALZHEIMER'DAN KORUYOR

Journal of Alzheimer's Disease'de yayınlanan hayvanlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, ceviz tüketiminin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltmada, başlangıcını geciktirmede, ilerlemesini yavaşlatmada veya Alzheimer hastalığını önlemede olumlu bir etkisi olduğu açıklandı. Araştırmacılar, cevizdeki yüksek antioksidan içeriğinin fare beynini Alzheimer hastalığında yaygın olarak görülen dejenerasyona karşı korumaya katkı sağladığını ortaya koydu.



Ceviz, içerdiği çok sayıda vitamin ve mineral nedeniyle başka besleyici özelliklere de sahip. Ayrıca ceviz, önemli bir alfa-linolenik asit (ALA) kaynağı (28 gram başına 2,5 gram) ile kalp ve beyin sağlığı için önemli 3,4 bir yağ asidi olan omega 3 içeren tek yemiş türüdür. Araştırmacılar, çalışmada saptanan davranışsal semptomların iyileşmesinde ALA'nın bir rolü olabileceğini ileri sürüyor.

CEVİZ NE SIKLIKLA TÜKETİLMELİ?

Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yayar Akça, insan vücudunda gümüşü kullanan tek organın beyin olduğunu belirterek, ''Bu açıdan gümüş içeren ceviz, özellikle çocukların zeka gelişiminde büyük rol oynuyor'' dedi.

Prof. Dr. Yayar Akça, özellikle kış aylarında en önemli enerji kaynaklarından biri olan cevizin 100 gramından 700 kilo kalori enerji elde edilebildiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Mineral, protein, vitamin ve yağ açısından oldukça zengin bir ürün. Halen üzerinde ciddi araştırmalar yapılıyor. Kolesterolü düşüren, tansiyonu düzenleyen, kalp ve damar sağlığı açısından büyük faydaları bulunan cevizin en önemli özelliği zekayı geliştirmesi. Beyin ve ceviz, şekil açısından olduğu kadar içerik olarak da çok benziyorlar. İnsan vücudunda gümüşü kullanan tek organ beyindir. Bu açıdan gümüş içeren ceviz, özellikle çocukların zeka gelişiminde büyük rol oynuyor.''

"Her sabah, bir ilköğretim çocuğu masaya oturduğunda mutlaka 3 ceviz içi yemeli. Bu tüketim badem ve fındık gibi ürünlerle desteklenmelidir" diyen Prof. Dr. Akça, yetişkinlerin ise günde 5 ceviz içi yemelerini önerdi.

Akça, "Dünyanın en iyi kalpçileri mutfağa 5 ceviz girmesini öneriyor. Ceviz üretimini ve tüketimini artırmamız gerekiyor. Sağlıklı bir gelecek için cevize daha büyük önem vermeliyiz. Gelişmiş ülkeler, sabah kahvaltısında ceviz tüketiyor. Dondurmalarında bile ceviz kullanıyorlar'' diye konuştu.