SAĞLIK HABERLERİ
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Adana
SAĞLIK

Silikon faciası! Dudakları alınabilir!

Merve Keleş, Adana’da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaför Soner G.’ye dudak silikonu yaptırdı. Önce 500 liraya geçici dolgu yaptıran Merve, dolgu bir haftada eriyince bu kez bin liraya silikon dolgu yaptırdı. Enjekte edilen belirsiz madde nedeniyle dudağını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Merve, kuaför Soner G.’den şikâyetçi oldu

02 Mayıs 2017 Salı, 02:21:12 Güncelleme: 10:05:15 HABERTURK.COM

Adana'da Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş’in hayatı altüst oldu. Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Merve, bir arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan Soner G.’yle tanıştı. Dudağını kalınlaştırmak isteyen Keleş, Azerbaycan’da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.’ye önce 500 liraya geçici dolgu yaptırdı. Dolgu bir haftada eriyince bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 3 hafta önce genç kadına operasyonu yaptı.

DUDAK ŞİŞTİ HASTANELİK OLDU

Merve’nin dudakları işlemden yarım saat sonra şişmeye başladı. Soner G. bir gün sonra kendisine telefonla ulaşan ve dudaklarında dayanılmaz bir ağrı hissettiğini söyleyen Keleş’e, “Enfeksiyon kapmışsın, bu beni aşar, hastaneye git” dedi. Özel bir hastaneye giden Keleş, antibiyotik yazılıp eve gönderildi ancak dudağındaki şişlik ve ağrı geçmedi. Bunun üzerine çalıştığı hastaneye başvuran Keleş’in dudağına ne olduğu belirlenemeyen bir malzeme kullanıldığı ve alerjik reaksiyon oluştuğu belirlendi. 3 haftadır hastanede tedavi gören Merve Keleş, bu hafta ameliyat edilecek. Eğer kullanılan malzeme çıkarılamazsa genç kızın dudakları tamamen alınacak. Aynaya bakmaya çekinir hale geldiğini söyleyen Keleş, Soner G. hakkında önce hastane polisine başvurdu, sonra da emniyete giderek şikâyetçi oldu.  

Telefonda iddialara cevap veren Soner G. ise kadın kuaförü olduğunu söyleyen ve hakkındaki iddiaları yalanladı. Soner G. “Ben kendimi kesinlikle medikal estetik uzmanı olarak tanıtmadım. Kendisine hiçbir işlem yapmadım. Bir arkadaşı aracılığıyla tanıyorum. Para istediler, vermeyince iftira atıyorlar. Hatta şantajda bulundukları ve tehdit ettikleri için suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

‘DUDAĞIMI TAMAMEN KAYBEDEBİLİRİM’

İnternetten tanıştığı Soner G.’nin hayatını kâbusa çevirdiğini belirten Keleş, şunları dedi:

“Bir arkadaşım kalça ve göğüs dolgusu yaptıracaktı. İnternetten araştırma yaparken, bu kişinin medikal estetik uzmanı yazan Instagram hesabını görmüş. Arayınca bize Türkiye’de 2 yıl tıp okuyup bıraktığını, sonra Azerbaycan’da eğitim gördüğünü söyledi. Kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıttı. Benim doğuştan alt dudağımın bir tarafı yüksekteydi. Dudaklarım da inceydi. Hem şekil bozukluğunu düzeltmek hem de kalınlaştırmak için dudak dolgusu yaptırmak için anlaştım. İşlem sonrasında dudağım şişti, ateşim çıktı. Hastanede kullandığı malzemenin anlattığı malzeme olmadığı belirlenince araştırma yaptık, kadın kuaförü olduğu ortaya çıktı. 18 gündür hastanede yatıyorum. Ne kullanıldığını bilemedikleri için müdahale yapamıyorlar. Kendisini arıyorum bana ‘Söylemek zorunda değilim, seninle muhatap olamam’ diyor. Bu hafta ameliyat olacağım belki de dudağımı tamamen kaybedeceğim.”

BURNU ÇÖKEN DE VAR, DERİSİ YANAN DA 

Yılda 50 bin estetik operasyonun yapıldığı Türkiye, dünyada 9’uncu sırada. İstatistiklere göre, burun estetiği en çok rağbet gören ameliyat. Hollanda, Almanya, Fransa ve Belçika’da yaşayan kadınları gözdesi olan Türkiye’de estetik kazaları da yaşanmıyor değil. İşte onlardan bazıları:

Senem S. nefes alamadığı için bıçak altına yattı, burnunu yaptırdı ancak ameliyattan sonra burnu çöktü.

Diyarbakır’da yaşayan Ş.K., tüylerinden kurtulmak için lazer epilasyon yaptırdı. Ş.K.’nın 5 seans sonunda sırt bölgesi, göğüs ve kollarında 2’nci derece yanık oluştu.

Sanatçı Seda Sayan da göz altı torbalarını aldırmak için 8 yıl önce ameliyat masasına yatmış ve kör olma riskiyle karşı karşıya kalmıştı.

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YORUMLAR 32
  • Misafir 31 dakika önce
    bir erkek olarak sol taraftaki halinle gayet iyisin yok alt dudak onde arkada filan bıcak altına girmyeye degermiydi be? nedir bu kusursuz olma cabaları 1 saniye sonramızın garantisi yok bu beden sanıyormusunuz ki sonsuza kadar siz de kalacak.
  • Misafir 32 dakika önce
    şu haberi kaldırın lütfen gördükçe içim kötü oluyor bu nedir töbe yarabbi
  • Misafir 34 dakika önce
    hep o diziler yüzünden. küçük yaştaki kızlarımızı yönlendiriyorlar böyle. yazık günah.
  • Misafir 34 dakika önce
    Bu işin hemşielikle alakası yok koskoca profesörler bile kandırılmadı mı bu ülkede. Önceki hali çok güzelmiş üzüldüm yine de hak etmiş dercesine olumsuz yorum yapmayınız kimse kendisinin başına böyle birşey gelsin istemez
  • Misafir 34 dakika önce
    Çok tatlıymışım zaten ne gerek vardı güzelim
  • Misafir 37 dakika önce
    hemsireligin var ne guzel meslek sahibisin allah sana bi imkan vermis neden vucudunla oynuyorsun veya oynuyorsunuz yazik degilmi
  • Misafir 39 dakika önce
    Ahh be kızım bir de hemşiresin. Geçmiş olsun. Dolandırıcıyı atsınlar içeri ifadelere bak utanmaz!
  • Misafir 46 dakika önce
    şimdi hem sağlık sektöründe çalışacaksın hemde merdiven altındaki kuaföre gideceksin birde allah sana zaten güzellik vermiş derdine neydi evdeki bulgurdan olmuşsun kızım
  • Misafir 47 dakika önce
    Allah akıl fikir versin
  • Misafir 1 saat önce
    Hep o soner, kafasi kirilasica soner.)
  • Misafir 1 saat önce
    kızın başına gelenlerle dalga geçen ortadoğu zihniyeti. Herkes birşeylere kanabilir hele de parası yoksa. BU işi yapana dolandırana sahtekar olana yüklenin ey dalga geçenler. yoksa sizinde başka konuda başınıza gelir.
  • Misafir 2 saat önce
    eski halin çok güzel,dudaklarında harika ne istedin be kızım dudaklarından
  • Misafir 2 saat önce
    Böyle daha güzel olmuş kalsın,belki seni gören insanlar işini ehline yaptırmadıkları zaman başlarına neler gelebileceğini görüp kendilerine ders çıkarılar.
  • Misafir 2 saat önce
    Nedir bu arkadaş kızlarda kalın dudaklı olma çabaları. Erkek olarak söylüyorum hiç yakışmıyor en güzeli doğal haliniz.
  • Misafir 2 saat önce
    sen bide hemşiresin kuaforde ne işin var
  • Misafir 2 saat önce
    Hemşire de böyle yaparsa?
  • Misafir 2 saat önce
    Tüm girişimlerin operasyonların riskleri vardır. burun estetiğinde burun çökmesi %1 gibi burun delinmesi %3 gibi görülür. Buna komplikasyon denir. Bir cerrahi sözü şöyle der. Hiç komplikasyon yapmamanız için hiç ameliyat yapmaman gerekir.
  • Misafir 2 saat önce
    Allah'ın verdiği güzellikle ne uğraşırsınız be kardeşim şimdi ne olucak...
  • Misafir 2 saat önce
    Allahın yarattığını beğenmezseniz sonu bu olur doğal haliniz daha güzel
  • Misafir 2 saat önce
    Gayet düzgün dudakları varmış inanılır gibi değil. Bu operasyon başarılı olsaydı buruna geçecekti. Estetikte gelinen nokta. Geçmiş olsun inş. düzelir olabildiğince.
  • Misafir 2 saat önce
    iyi olmuş.
  • Misafir 2 saat önce
    birde hemşiresin
  • Misafir 2 saat önce
    Eee bu tür şeyleri aşılayan instagramlarda o kız öyle yapmış, bu kız zengin koca bulmuş, şu kız dubaiye tatile gitmiş paylaşımları. Kendinle barışık, elindekilerle mutlu ol olmayı bilmek gerek.
  • Misafir 2 saat önce
    Ya ben anlamıyorum ne var dudaginda ki kalinlastirmak istiyorsun. Yapay plastik gibi gorununce mutlu mu oluyorsunuz. Hepsi ayni fabrikadan çıkmış gibi estetik yaptiranlar. Rabbim en güzel haliyle yaratmış. Eğer sağlığıni etkileyen bişeyse yaptir tabi ama bilmiyorum ya üzüldüm cidden. Bence herkese ders olmali. Yaptırmayin doğallık çok güzel
  • Misafir 2 saat önce
    İnternetten aramak yerine teşekküllü güvenilir bir hastaneye gitseydin ya.
  • Misafir 2 saat önce
    Dudağına değil de beynine estetik gerekliymiş. Kurtulun bu gereksiz düşüncelerden
  • Misafir 2 saat önce
    Bence çok güzel olmuş,kamyon tekerleği şamneli gibi.
  • Misafir 3 saat önce
    normaaal.
  • Misafir 3 saat önce
    hemşire bunu yaparsa..cehaletin sınırı yok!
  • Misafir 3 saat önce
    E be kızım kamikaze yapmışsın resmen insaAllah eski haline dönersin. .
  • Misafir 3 saat önce
    yahu zaten dudaklari normalmis ne istersiniz!?Bela mi?Al sana bela!
  • Misafir 7 saat önce
    zaten guzelmis. kendi kaşınmış geçmiş olsun ne deyim
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