Alman kadın doktorun vefası!

Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen ve gözünde yaşadığı sıkıntıdan dolayı ameliyat olan Magdeburg Üniversitesi'nde Çocuk Psikiyatristi Bölüm Başkanı Daniela Schulz, ülkesine döndükten sonra ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin'e gönderdiği mail ve video ile teşekkür etti.

Magdeburg Üniversitesi'nde Çocuk Psikiyatristi Bölüm Başkanı Daniela Schulz, Almanya'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine ailesiyle birlikte tatile geldi. Schulz, bir süre sonra gözünde karartı fark etti. Yaşadığı problem nedeniyle Manavgat'ta bir hastaneye başvuran Schulz, retina kanaması teşhisiyle Özel bir hastaneye sevk edildi. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin tarafından muayene edilen Schulz'a, ön tanı lazer tedavisi teşhisi konularak vitrektomi ameliyatı önerildi.

"AMELİYAT OLMAYA KORKTU"

Türkiye'de ameliyat olmaktan korkan Schulz, Doktor Burak Bilgin tarafından ameliyata alındıktan sonra şikayetleri sona erdi. Tatilini bitirip tekrar Almanya'ya dönen Danila Schulz, Almanya'da ameliyatın nasıl olduğu konusunda kendi doktoruna ve üniversite hastanesine de muayene oldu. Oradaki doktorlardan da ameliyat ile ilgili oldukça iyi sözler duyan Schulz, ameliyatı gerçekleştiren Dr. Burak Bilgin ve hastaneye görev yaptığı hastaneden hem mail göndererek hem de video çekimiyle teşekkür etti.

"DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

Magdeburg Üniversitesi'nde Çocuk Psikiyatristi Bölüm Başkanı Daniela Schulz, ameliyat olduğu esnada hastane yetkililerine ve doktoru Burak Bilgin'e kendisinin de doktor olduğunu söylemedi. Schulz'un doktor olduğu Almanya'dan yolladığı videoda ortaya çıkarken, durumdan haberdar olan hastane yönetimi ve Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Bilgin şaşkınlık yaşadı.

TEŞEKKÜR VİDEOSU GÖNDERDİ

Almanya'da Magdeburg Üniversitesi'nde Çocuk Psikiyatristi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Daniela Schulz, toplam 4 dakikalık video çekimiyle teşekkür etti. Schulz, teşekkür videosunda şu ifadeleri kullandı: "Tedaviden önce, bütün tedavi süreci detaylı bir şekilde tarafıma açıklandı. Lazer tedavisi yapıldıktan sonra hastane tarafından otelime geri bırakıldım. O gece ve ertesi gece her şey yolundayken ertesi akşam gözümde tekrar karartılar oluşmaya başladı. Çok korkmuştum. Hastaneyle tekrar iletişime geçtim. Beni araçla alıp hastaneye götürdüler ve yatışım yapıldı. Ertesi sabah tercüman eşliğinde Dr. Burak Bilgin'e muayene oldum. Doktor, hastalığım konusunda bilgi vererek vitrektomi ameliyatı önerdi. Ameliyattan başta çok korkmuştum fakat doktor ön görülen işlemlerin süreçlerini detaylı bir şekilde açıklayarak korkumu yenmeme yardımcı oldu. Aynı akşam genel anestezi ile ameliyat oldum. Ertesi sabah göz bandını açtıklarında çok mutluydum; çünkü bulanık ve sarı noktalar olsa da görebildiğimi fark ettim. Ardından yapılan kontrol muayenesinde doktor bu durumun zamanla düzeleceğini açıkladı. Tatilimi bitirip Almanya'ya döndüğümde artık normal bir şekilde görebiliyordum. Almanya'da kendi doktoruma ve Üniversite Hastanesi'nde başka bir doktora muayene oldum. Doktorlarım çok şaşırdılar ve ameliyatın yüksek kalite standartlarında başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olduğunu belirttiler. Ameliyat sonrası yüzde yüz görüyordum ve siyah karartılar tamamen kaybolmuştu. Ameliyat olduğum hastaneye tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Medikal yönden yüksek kalitede hizmet veren ve çok modern bir hastane. Çalışanlar güler yüzlü ve başarılı. Bana tercümanlık ederek yardımcı olan Larissa ve Yeliz'e teşekkür ederim. Hastane hizmetinden çok memnun kaldım ve bence beş yıldızı hak ediyor. Dr. Burak Bilgin'e çok teşekkür ediyorum o sadece güler yüzlü değil sonuçlara bakılırsa mükemmel bir operatör doktor. Tekrardan teşekkür ediyorum."

"CİDDİ MORAL BOZUKLUĞUYLA TEKRAR BİZE BAŞVURDU"

Ameliyatı gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Bilgin, "Daniela hanım gözünde uçuşmalar ve hafif görme azalmasıyla başvurdu. Yüksek miyop bir hastaydı. İlk muayenesinde retinal yırtık tespit ettik ve lazer yaptık. Bu yırtık tam damarın üzerine denk geldiği için kanama olabileceğini söyledik. Bir gün sonra maalesef çok yoğun bir kanaması oldu. Görmesini tamamen kaybetti. Çok ciddi moral bozukluğuyla tekrar bize başvurdu. Bizde şüpheli bazı bulgular gördüğümüz için hemen ameliyata almayı uygun gördük. Yaptığımız ameliyatın vitrektomi, bu kanamayı temizledik ve yırtık ile kanayan damara yönelik bazı uygulamalar yaptık. Ameliyat gayet güzel geçti. Ameliyatın birinci günü de gayet mutluydu ve Daniela Hanım sonrasında ülkesi Almanya'ya döndü. Bana bir mail attı ilk başta, 'Çok teşekkür ederim, görmem yüzde 100'e çıktı. Başka birkaç doktora gittim' diye çok nazik bir maili attı. Sonrasında da bir video çekip gönderdi. Orada da çok güzel iltifatlar etmiş sağ olsun. Görmesi de çok iyiymiş. Bu durum bizim için çok onur verici oldu" dedi.

"ALMANYA'DA AMELİYATLA İLGİLİ ÇOK OLUMLU KONUŞMUŞLAR"

Daniela Schulz'un Almanya'da da bazı doktorlara gidip muayene olduğunu belirten Dr. Bilgin, şöyle konuştu: "Video ve mailinde de öncelikle görmesinin birden kaybolduğu için bir daha göremeyeceğini düşünmüş normal olarak. Ameliyatın çok iyi geçtiğinden bahsetmiş. Orada da birkaç göz hastalıkları uzmanına göstermiş Almanya'da, onlarda ameliyatla ilgili çok olumlu konuşmuşlar. Görmesi de yüzde 100'e çıkmış. Bunun içinde çok mutluydu. Daniela'nın hem maili hem de videosu bizi çok onurlandırdı. Türkiye'de özellikle göz hastalıkları branşında çoğu konuda Avrupa ile başa baş ve daha iyiyiz. Sonuçlarımız çok iyi ve olumlu durumda tüm Türkiye çapında. Göz hastalıklarında Avrupa ile kıyaslanabilir hatta çoğu konuda daha iyi noktalara geldiğimizi gördük."

MUTLU: "BİZ KENDİSİNİN İLK OLARAK SAĞLIKÇI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Hastanın Manavgat'a tatil için geldiğini ve gözünde yaşadığı sıkıntıdan dolayı kendilerine muayene olmaya geldiğini dile getiren Başhekim Dr. Cem Mutlu, Manavgat'a tatil için gelen bir hastamız. Göz rahatsızlığı olan vitrektomi kanaması oldu. O yüzden vitrektomi ameliyatı geçirdi. Çok özel bir ameliyat. Bu Alman hastamız aynı zamanda kendi ülkesinde bir klinikte çocuk ve ergen psikiyatri Kliniği'nde bölüm başkanıymış kendisi. Biz kendisinin ilk olarak sağlıkçı olduğunu bilmiyorduk. Bizde her hastamız gibi kendisine gereken yakınlığı gösterdik. Önce enjeksiyon yapıldı sonrasında bazı sıkıntıları oldu. Gece ani bir görme kaybı olup morali bozulunca bende gece kendisini aldırdım otelinden çünkü sabah yapılacak bir işlem dahi olsa o ortamda kalmasını istemedik. Muayenesi yapıldı, erken ve çok çabuk bir müdahalenin yapılması gereken bir konu. Sonrasında sonuçları çok iyi oldu. Ülkesine gittiğinde daha da görmesinin netleşeceğini biz söylemiştik ki o şekilde de oldu. Orada da çok etkin hekimlere gidip kontrollerini yaptırdığı zaman işimizin ne kadar iyi olduğu oradan da tescillenmiş oldu. Bunlar kendisinin gönderdiği videoda da var zaten. Çok üst seviyede ve iyi bir operasyon uygulandığına dair geri bildirimler aldık" dedi.

"AVRUPA'DAN GERİ KALMAYACAK DERECEDE HİZMET VERİYORUZ"

Avrupa'dan geri kalmayacak derecede hizmet verdiklerini dile getiren Başhekim Dr. Mutlu, "Biz hep diyoruz Avrupa'da yarışacak onlardan geri kalmayacak bir şekilde hizmet veriyoruz diye. Biz biliyorduk ve onlar tarafından tescillendi. Alman bir hekimin gelip Türkiye'de acil bir durumda ameliyat olması tabi her şeyi ülkenize götüremezsiniz biz hep söylüyoruz Avrupa'da yapılacak her şeyi Türkiye'de yapabiliriz. Bu da bunun bir göstergesi. Orada çok üst düzey ve kaliteli bir ameliyatın gerçekleştiği söylenmiş. Biz de mutluyuz" diye konuştu.