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        Haberler Dünyadan Marc Anthony'nin sekizinci çocuğu oldu

        Marc Anthony'nin sekizinci çocuğu oldu

        Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony sekizinci çocuğunu kucağına aldı. Şarkıcı ve eşi Nadia Ferreira, kızlarına Myla adını verdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 09:40 Güncelleme:
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        Sekizinci çocuğu oldu

        Porto Rikolu şarkıcı Marc Anthony'nin sekizinci çocuğu oldu. 57 yaşındaki şarkıcı ve 26 yaşındaki eşi Nadia Ferreira, dün Instagram'da ortak bir paylaşım yaparak kızları Myla'nın doğumunu duyurdu.

        Sosyal medya paylaşımında, iki yaşındaki oğulları Marco'nun küçük Myla'yı kucağında tuttuğu sevimli bir fotoğraf da yer aldı.

        Çift, paylaşımlarının altına İspanyolca olarak şu açıklamayı yazdı: Değerli Myla'mızın gelişini sizlerle paylaşabilmek ne büyük bir nimet. Evde yaşadığımız mutluluğu hayal bile edemezsiniz, çok mutluyuz.

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        Marc Anthony'nin toplam sekiz çocuğu var. Eski kız arkadaşı Debbie Rosado'dan 31 yaşında Arianna adında bir kızı ve 28 yaşında Chase adında bir oğlu; eski eşi Dayanara Torres'ten 25 yaşında Cristian adında bir oğlu ve 22 yaşında Ryan adında bir oğlu; eski eşi Jennifer Lopez'den 18 yaşında ikizler Emme ve Maximilian adında iki çocuğu var.

        2004-2014 yılları arasında evli olan Jennifer Lopez ve Marc Anthony'nin ikizleri 18 yaşında oldu
        2004-2014 yılları arasında evli olan Jennifer Lopez ve Marc Anthony'nin ikizleri 18 yaşında oldu

        Anthony ve eşi Ferreira, evliliklerinin üçüncü yılı olan Ocak 2026'da ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Anthony ile eşi, ortak paylaşımlarında, "Üçüncü yıl dönümümüz kutlu olsun! Hayat bize ne büyük bir hediye veriyor. Tanrı büyüktür. Marquito ağabey olacak” diye yazmıştı.

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