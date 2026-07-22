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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 43°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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