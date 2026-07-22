Özer Çak yazdı: Umut veren oyun, eksik kalan skor!

Fenerbahçe, yeni sezonun resmi perdesini 21 Temmuz’da Gornik Zabrze karşısında açtı. Sarı-lacivertliler için yeni sezon, yeni başkan ve yeni teknik direktörle başlasa da aslında bu değişim yalnızca kağıt üzerindeydi. Çünkü hem Aziz Yıldırım hem de İsmail Kartal, kulübün dinamiklerini en iyi bilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle sezonun ilk resmi maçı, yeni bir yapılanmadan çok eski alışkanlıkların sahaya nasıl yansıyacağını görmek adına önemli bir sınav niteliği taşıyordu.

Fenerbahçe mücadeleye beklendiği gibi topa hükmeden ve oyunu rakip yarı sahaya yıkan taraf olarak başladı. Henüz 6. dakikada Bartuğ Elmaz ile yakalanan ilk net fırsatta kaleci gole izin vermedi. Sarı-lacivertliler yüksek pas temposuyla rakibini uzun süre kendi ceza sahasına hapsetse de bu üstünlüğü pozisyona çevirmekte zorlandı. Dakikalar 27’yi gösterdiğinde yine Bartuğ Elmaz ile önemli bir fırsat yakalayan Fenerbahçe, bu pozisyondan da sonuç çıkaramadı. Oyunun kilidini açan isim ise 37. dakikada Anderson Talisca oldu. Brezilyalı yıldız, frikikten attığı klas golle sezonun ilk resmi golünü kaydederken takımını da 1-0 öne geçirdi.

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Golden sonra da pas oyunundan vazgeçmeyen Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında Bartuğ Elmaz ile bir kez daha çok net bir fırsat yakaladı. Ancak genç oyuncu, bu pozisyonda da bitiricilik konusunda sınıfta kaldı. İlk 45 dakika genelinde bakıldığında topa hükmeden, oyunun temposunu belirleyen ve rakibine ciddi anlamda üstünlük kuran bir Fenerbahçe vardı. Buna rağmen üretkenlik ve son vuruş kalitesi, sezonun ilk maçında en çok dikkat çeken eksiklerden biri oldu. Özellikle bu sezon forma rekabetinde işi oldukça zor görünen Bartuğ Elmaz'ın eline geçen fırsatları değerlendirememesi, bireysel anlamda hanesine olumsuz bir not olarak yazıldı.

İkinci yarıda baskısını daha da artıran Fenerbahçe, rakibini tamamen kendi yarı sahasına hapsetti. Talisca, 54 ve 56. dakikalarda kafa vuruşlarıyla farkı artırmaya çok yaklaşsa da istediği isabeti bulamadı. 63. dakikada ise ilk yarının en çok pozisyona giren ismi Bartuğ Elmaz bir kez daha sahneye çıktı. Ancak bu kez de şutu direkten döndü. Kalan bölümde de oyunun kontrolünü elinden bırakmayan sarı-lacivertliler, ikinci golü bulamayınca mücadeleyi 1-0'lık galibiyetle tamamladı.

Sezonun henüz ilk resmi maçında ortaya konan oyun, genel hatlarıyla umut vericiydi. Fenerbahçe'nin 765 pas yapması ve yüzde 79 topa sahip olması, İsmail Kartal'ın görmek istediği oyunun sahaya yansımaya başladığını gösterdi. Ancak burada önemli bir parantez açmak gerekiyor. Karşıdaki rakibin Gornik Zabrze olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. İki takım arasındaki kalite farkı, Fenerbahçe'nin eksik kadrosuna rağmen oyunun büyük bölümünde net şekilde hissedildi. Böyle bir rakibe karşı bunca üstünlüğe rağmen ikinci golün bulunamaması ise sezonun ilk maçı olsa bile üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir detay olarak öne çıktı.

Fenerbahçe'nin elbette bu turu sorunsuz şekilde geçmesi bekleniyor. Ancak asıl önemli süreç bundan sonra başlayacak. Kadro istikrarının sağlanması ve İsmail Kartal'ın özellikle kapanan rakiplere karşı alternatif oyun planları geliştirmesi büyük önem taşıyor. Plan A'nın işlemediği anlarda devreye girecek B hatta C planları, sezonun kaderini belirleyebilir. Çünkü böylesine baskın oynanan bir maçtan yalnızca 1-0'lık avantajla deplasmana gitmek, Fenerbahçe taraftarının geçmiş yıllarda yaşadığı travmalarını ister istemez hatırlatıyor.

Sonuç olarak sarı-lacivertliler sezonun ilk resmi sınavından oyun olarak olumlu not aldı. Ancak bu dominant futbolun, skor üretme konusunda da aynı seviyeye çıkması gerekiyor. Fenerbahçe, topa sahip olmayı ve oyunu kontrol etmeyi skora çevirebildiği ölçüde hem Avrupa'da hem de ligde çok daha farklı bir kimliğe bürünebilir. Yeni sezonun ilk resmi maçı için tablo genel anlamda pozitif olsa da geliştirilmesi gereken en önemli noktanın bitiricilik olduğu şimdiden kendini göstermiş durumda.