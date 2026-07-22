İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı Nathan Ake'nin son durumunu açıklarken, yabancı kuralı hakkında da konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"RAKİP KÜÇÜMSENECEK BİR TAKIM DEĞİL"
Rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Çok disiplinli, fizik gücüne dayalı, geçiş oyunu oynayan bir takım. Böyle oynayacaklarını biliyorduk, bu yönde çalıştık. Fakat, en az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İkinci yarı kalemize gelemediler. Maç başından sonuna kadar 2 şut atabilmişler. İkinci yarı 1 tane dahi kornerleri yok.
"OYUNU DOMİNE ETTİK"
Bu takımlar böyledir. Hiçbir şey yok zannedersiniz, oyunun büyüsüne kapılıp savunma zaafı verirseniz değerlendirirler. Oyuncularım da rakibe boşluk vermediler. Disiplinli oynadık. Çok pas yaparak, sürekli arayarak, sabırlı oynayarak maçın sonuna kadar aynı taktik disiplinle oynadık. En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
"SAMANDIRA'DA GÜZEL BİR ORTAM VAR"
Yeni sezon, yeni oyuncular, yeni antrenör ben geldim İsmail Kartal olarak, başkanımız geldi, yeni yönetim. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anda biz hep beraber Samandıra'da çok güzel bir çalışma ortamımız var. İnşallah üstüne yavaş yavaş koyarak, oyunumuzu güçlendirerek, takıma yeni girecek arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz.
"RAKİBE GÖRE KADROYU DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Oyuncularımın hepsi çok değerli, Talisca müthiş bir frikik. Asensio öyle. Greenwood öyle. Ake öyle. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuları hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyuncularla değil fiziğe de dayalı bir oyun aynı zamanda. Mücadele etmek, topu kaptırınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç maç, rakibe göre değerlendireceğiz.
"2-3 GOL BULABİLİRDİK"
Biz antrenmanlarda geldiğimiz günden beri topu hızlıca geri almaya çalışıyoruz. Belki 2'inci golü erken bulsaydık, onlar da açılırdı ve farklı bir şey ortaya çıkabilirdi. Yüzde 80 topla oynama oranı var. Gol pozisyonlarına da girdik. 2-3'ü bulup maçı rahat bitirmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım sahada iyi oynadı ama 1-0 bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
"AKE AĞRI HİSSETTİ"
Asensio ile dün akşam konuştum. 'Kendini nasıl hissediyorsun?' dedim. 'Ben yüzde yüz hazırım' dedi. 'Bana göre daha yüzde 70'sin' dedim. 'Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz.' dedi. 'Acele etme' dedim. 69. dakikada oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Nathan Ake'nin hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık.
"SEZON İÇİNDE ÜÇLÜ OYNAYABİLİRİZ"
Uzun zamandan sonra Oosterwolde sol bek oynadı. İlk devre hücuma katkısı olmadı, destek verdi. Savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı onu stopere aldım. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, biz üçlü oynayabiliriz. Rakibe göre değişecektir bu.
"BARTUĞ FORMAYI HAK ETTİ"
Bartuğ evladımız, genç oyuncumuz. Kamp başından bugüne çok hak etti. Hakkının karşılığını oynatarak verdik. Onun yerine oynayan milli oyuncular var, tatlı rekabet olacak, savaş olacak. Şu anda Bartuğ onların önünde olduğu için Bartuğ ile başladım oyuna.
"ROTASYONLU BİR KADROMUZ VAR"
Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Guendouzi şu an orayı tutan oyuncumuz. Orada rakibi var, İsmail. Kante, Fred, Asensio orada rotasyonlu çok oyuncumuz var. Değişe değişe kullanacağız.
"FRED BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"
Muriqi olmadığı için Talisca ile oynadık. Çok teknik, çok akıllı, toplara iyi vuran, iyi paslar atan, kafalara çıkabilen bir oyuncu. Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullandık. Bugün elinden geleni yaptı. Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak.
"YABANCI KURALININ DEĞİŞMESİ LAZIM"
Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap - kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar.