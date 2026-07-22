"YABANCI KURALININ DEĞİŞMESİ LAZIM"

Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Biz bu 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım. Biz de hesap - kitap yapıyoruz. Bizim için de çok zor kararlar olacak. İnşallah bu kural değişir de herkes rahatlar.