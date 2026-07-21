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        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması

        Adalet Bakanlığı tarafından "'Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı' iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş; kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır" açıklaması yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 23:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması

        Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı' yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmiştir. Doğrusu; Rojin Kabaiş’in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır. Söz konusu kıyafetler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilmiş ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlenmiştir. Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır” denildi.

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        ‘ÇOK SAYIDA LEKE VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINMIŞTIR’

        Doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere vatandaşların itibar etmemesi söylenen açıklamada, “Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alınmıştır. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla ‘Rojin Kabaiş’in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı’ iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır. Kıyafetler hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde incelenmiş; kıyafetlerin farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır. Kamuoyunun, devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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