Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş için mevlit okuttu
Alişan, 5 yıl önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı ve mevlit okuttu. Duygusal anlar yaşayan şarkıcı, kardeşini özlemle andıklarını belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Alişan, 5 yıl önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında yad etti. Kardeşi için mevlit okutan şarkıcı, duygusal anlar yaşadı.
Alişan, kardeşlerini özlemle andıklarını belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.
Mezarlıkta Alişan'ın anne ve babası Suzan Tektaş ile Mehmet Tektaş'ın yanı sıra Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş da vardı.
"HER YIL MEVLİDİMİZİ OKUTUYORUZ"
Her yıl kardeşi için mevlit okuttuklarını belirten Alişan, "Her yıl mevlidimizi okutuyoruz. Onu tanıyan, seven ve özleyen dostlarımız her sene gelerek bizleri yalnız bırakmıyor. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
"HAYATINI KAYBEDEN HERKESE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Kardeşinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Alişan, salgın döneminde yaşamını yitiren herkesi de anarak, "O dönemde on binlerce insan hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Alişan, sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın oğlu Burak ile oyun oynarken çekilen bir videosunu yayımlayan şarkıcı, "Hiçbirimiz doyamadık sana... Seni çok özledik çok... Benim canımın yarısı, biz yanına gelene kadar her duamızda olacaksın" ifadelerini kullanmıştı.