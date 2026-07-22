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        Haberler Dünya New York Belediye Başkanı Mamdani'den yeni açıklama: Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?

        New York Belediye Başkanı Mamdani'den yeni açıklama: Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?

        New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eylül ayında BM toplantıları için New York'a gelmesi halinde UCM'nin tutuklama kararının uygulanması çağrısını yineledi. Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendiren Mamdani, "New York'ta hoş karşılanmıyor" diyerek federal hükümeti harekete geçmeye çağırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 08:00 Güncelleme:
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        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?

        New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelmesi halinde UCM'nin kararı gereği tutuklanması gerektiğini yeniden vurguladı.

        New York Belediye Başkanı Mamdani, dün akşam yaptığı açıklamada, dünyanın en yüksek savaş suçları mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararını kentin uygulama yetkisine sahip olmadığını söyledi. Ancak federal hükümete bu kararı uygulama çağrısında bulundu.

        "NETANYAHU NEW YORK'TA HOŞ KARŞILANMAYACAK"

        Mamdani, yayımladığı videoda İsrail Başbakanı'nı "savaş suçlusu" olarak nitelendirerek, Netanyahu'nun New York'ta hoş karşılanmadığını ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

        "Şunu açık söylemek istiyorum; Binyamin Netanyahu New York'ta hoş karşılanmıyor. Aynı şekilde hakkında tutuklama kararı bulunan hiçbir savaş suçlusu da hoş karşılanmıyor. Bu tutuklama kararını uygulama konusunda bağımsız yasal yetkiye sahip olmadığımız açık. Ancak federal hükümetin böyle bir yetkisi var ve onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) katılmaya ve bu tutuklama kararını uygulamaya çağırıyorum"

        MAMDANİ NETANYAHU'NUN NEW YORK'TA TUTUKLANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

        Mamdani, bu ayın başlarında New York Times gazetesine verdiği demeçte, Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde tutuklanması konusunu kendisi ve belediyenin hukuk biriminin değerlendirdiğini söylemişti.

        TRUMP KARŞI ÇIKTI

        ABD Başkanı Donald Trump ise pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu'ya hitaben, "Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğunuz süre boyunca hiçbir şekilde tutuklanmayacaksınız" ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında Mamdani'nin adını doğrudan anmadı.

        Mamdani, geçen yıl yürüttüğü belediye başkanlığı seçim kampanyası boyunca da, Gazze savaşı nedeniyle hakkında çıkarılan UCM tutuklama kararı doğrultusunda, Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde kentin polis teşkilatına onu gözaltına alma talimatı vermeyi isteyeceğini söylemişti.

        Dünyanın en yüksek savaş suçları mahkemesi olan Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2024 yılında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle insanlığa karşı suç işlendiği iddiasıyla Netanyahu ve bazı isimler hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

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