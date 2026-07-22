Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.974,14 %-0,69
        DOLAR 47,2157 %0,05
        EURO 53,8797 %0,13
        GRAM ALTIN 6.261,73 %1,22
        FAİZ 41,92 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,53 %1,44
        BITCOIN 65.997,00 %-0,58
        GBP/TRY 63,2306 %0,12
        EUR/USD 1,1407 %0,08
        BRENT 92,24 %1,35
        ÇEYREK ALTIN 10.237,93 %1,22
        Haberler Ekonomi Otomobil Araç sahipleri dikkat: TÜVTÜRK'ten sahte ödeme taleplerine karşı uyarı

        Araç sahipleri dikkat: TÜVTÜRK'ten sahte ödeme taleplerine karşı uyarı

        TÜVTÜRK, araç sahiplerini resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı uyarıda bulundu. Bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde ise durumun TÜVTÜRK'e veya ilgili yetkili makamlara bildirilmesi önem taşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 07:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç muayene randevuları yalnızca resmi kanallar üzerinden ve ücretsiz olarak alınabiliyor.

        Araç sahipleri randevularını TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi, çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz oluşturabiliyor.

        Araç sahiplerinin işlem yapmadan önce kullandıkları internet adresini ve başvurdukları iletişim kanalını kontrol etmeleri önem taşıyor.

        Şirket, araç muayene randevusu veya muayene ücreti adı altında telefon, SMS, e-posta ya da farklı dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme taleplerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde ise durumun TÜVTÜRK'e veya ilgili yetkili makamlara bildirilmesi önem taşıyor.

        Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu bulunan TÜVTÜRK'ün araç muayene randevu hizmetine ilişkin başka herhangi bir platformla işbirliği bulunmuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 20 Temmuz 2026 (2026 Dünya Kupası'nda Zafer İspanya'nın)

        2026 Dünya Kupası'nda zafer İspanya'nın. Arjantin'e kupayı ne kaybettirdi? İspanya'ya kupayı kazandıran ne oldu? ABD 9. gecede de İran'ı vuruyor. TBMM Başkanı Liderler turuna çıkıyor. Özel cephesinde yeni parti hazırlığı. Siyasette çerçeve yasa mesaisi. Yunan siyaset bilimciden tarihi itiraf. Futbol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Kardeşini mezarı başında andı
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne oldu?
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        İsmail Kartal'dan yabancı kuralı açıklaması!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        Bakanlık'tan Rojin Kabaiş açıklaması
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        "Umut veren oyun, eksik kalan skor!"
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?