Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bodrum'da

Ana Haber Bülteni - 19 Temmuz 2026 (Oğuzhan Uğur İfadesinde Neler Söyledi?)

Türkiye ve dünyada öne çıkan sıcak gelişmeler, Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yıllar sonra ortaya çıkan yeni iddialar, navigasyon cihazına ilişkin raporlardaki tartışmalar ve soruşturmada gelinen son aşama kamuoyuna yansıyan bilg... Daha Fazla Göster Türkiye ve dünyada öne çıkan sıcak gelişmeler, Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin'in sunumuyla ekranlara taşındı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yıllar sonra ortaya çıkan yeni iddialar, navigasyon cihazına ilişkin raporlardaki tartışmalar ve soruşturmada gelinen son aşama kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda değerlendirildi. Öte yandan MASAK'ın Oğuzhan Uğur'un ilişkili olduğu şirketlere yönelik hazırladığı rapor ve yürütülen incelemeler de gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Siyaset gündeminde ise CHP'de yeni parti iddiaları yeniden tartışılıyor. Özgür Özel cephesinde hazırlıkları konuşulan yeni siyasi oluşumun ne zaman ve nasıl şekilleneceği, grup toplantısında yapılması beklenen açıklamanın siyasi dengeleri nasıl etkileyebileceği değerlendiriliyor. Uluslararası gündemde ise ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanmayı sürdürüyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın ABD üslerini hedef alan karşılıkları bölgedeki tansiyonu yükseltirken, çatışmaların Orta Doğu'da nasıl bir tablo ortaya çıkarabileceği ele alınıyor. Programda ayrıca New York Belediye Başkan Adayı Zohran Mamdani'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik açıklamaları ve Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk mücadelesi de günün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor. Habertürk Ana Haber'de Semiha Şahin, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini belirleyen son dakika gelişmelerini, siyaset, güvenlik, yargı, uluslararası ilişkiler ve spor dünyasındaki önemli başlıkları tüm ayrıntılarıyla aktarıyor. Daha Az Göster