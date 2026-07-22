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        Haberler Magazin Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bodrum'da

        Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Bodrum'da

        İlk çocuklarını bekleyen oyuncu Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, Bodrum'da çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdı. 3,5 aylık hamile olan Bahadır'ın karnının belirginleştiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        2022'de evlenen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın sevincini yaşıyor. 3,5 aylık hamile olan Bahadır, bu süreci gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte Bodrum'da görüntülendi.

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        Ünlü çift, akşam saatlerine doğru tekneyle açıldı.

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        Çizgili bir mayo giymeyi tercih eden Gökçe Bahadır, sıcaktan bunalınca teknenin arka kısmından dikkatli bir şekilde merdivenlerden tutunarak denize girdi.

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        İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan 44 yaşındaki oyuncunun karnının belirginleşmeye başladığı görüldü.

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        Emir Ersoy da eşiyle birlikte denize girdi.

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        Bir süre birlikte yüzen çift, daha sonra tekneye çıktı.

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        Teknenin üst bölümünde bir ara romantik anlar yaşayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, birbirlerine sarıldı. Bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşayan Bahadır ile Ersoy'un keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Gökçe Bahadır
        #Emir Ersoy
        #hamilelik
        #bebek
        #BODRUM
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