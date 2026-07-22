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        Haberler Magazin Aslı Şafak'tan Okan Şenozan'a itiraf: İlk aşkımdın!

        Aslı Şafak'tan Okan Şenozan'a itiraf: İlk aşkımdın!

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan oyuncu Okan Şenozan, Aslı Şafak'ın yıllar sonra yaptığı itirafla şaşkına döndü. Şafak, Şenozan'ın çocukluk yıllarındaki ilk aşkı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
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        "İlk aşkımdın!"

        BloombergHT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programı, dikkat çeken bir itirafa sahne oldu. Programın konuğu oyuncu Okan Şenozan ile ilgili bir anısını paylaşan Aslı Şafak, canlı yayında yaptığı açıklamayla hem konuğunu hem de izleyenleri şaşırttı.

        Meslek hayatının 40'ıncı yılında böyle bir itirafta bulunacağını söyleyen Şafak, "Şu anda egomu ayaklar altına mı alacağım, meslek hayatımın 40'ıncı yılında ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ama açıklayacağım. Keriman Hanım, başta sizden özür diliyorum. Asla kötü bir niyetim yok ama bu gerçeği açıklamam gerekiyor" dedi.

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        Şafak, ardından Okan Şenozan'a dönerek, "Okan Bey, daha doğrusu Okancığım... Benim ilk aşkımdın. Ben beş yaşındaydım ve biz aynı anaokulundaydık. Beni hatırlamadın mı?" ifadelerini kullandı.

        "Benim hayatta ilk âşık olduğum adamdır kendisi" diyen Aslı Şafak, çocukluk yıllarına dair anısını da şöyle anlattı: Beş yaşın salaklığıyla evde 'Okan' derdim, başka bir şey demezdim.

        "SÜRPRİZ OLDU"

        Aslı Şafak'ın itirafı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Okan Şenozan ise, "Çok utandım, büyük sürpriz oldu gerçekten" sözleriyle karşılık verdi.

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        #aslı şafak
        #Okan Şenozan
        #Aslı Şafakla işin aslı
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