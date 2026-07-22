Spor yazarlarından Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı yorumu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, sezonun ilk resmi maçında galip gelen Sarı Lacivertliler'in performansını değerlendirdi. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk eden Fenerbahçe, 37. dakikada Anderson Talisca'nın frikikten attığı golle galip geldi. Spor yazarları, Sarı Lacivertliler'in ortaya koyduğu performansı yorumladı.
"FENERBAHÇE, POLONYA'DA DA KAZANACAK GÜÇTE"
Uğur Meleke (Hürriyet):
Bu futbol federasyonu ne işe yarıyor gerçekten? Fenerbahçe elbette Gornik’i deplasmanda da yenecek güçte. Ancak sonraki turlardaki muhtemel Sturm, Hearts, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi artırmak gerek. Dün ilk 11’de başlayanlardan sadece Talisca-İrfan’a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak play-off’ta mesela Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz, daha fazla kalite gerekebilir Fenerbahçe’ye.
İnsan ister istemez şunu düşünmeden edemiyor: Biz her yıl bu play-off turunu oynamıyor muyuz? Her sene aynı sorunla yüzleşmiyor muyuz? Neden kalıcı bir formül üretmiyoruz öyleyse? Süper Lig’i 14 Ağustos’ta değil, 7’sinde başlat... 21 Ağustos hafta sonunda da hiç lig oynatma. Bu kadar basit.
"FENERBAHÇE SABIRLI OYNADI"
Ömer Üründül (Sabah):
Garantiye almalıydı. Oğuz-Kerem değişikliği doğruydu ama Bartuğ-Asensio değişikliği yanlıştı. Bartuğ, bana göre takımın en iyisiydi… Hem gole yakın hem de müthiş pres yapıyordu. O çıktıktan sonra hem tempo düştü hem de ön alan baskısı sona erdi. Zaten mantıken düşünmek lazım, etkili hücum pres ana stratejiniz ise Talisca ve Asensio birlikte oynadığında bunu başaramazsınız.
Bu iş tamam. Genel olarak Fenerbahçe sabırlı oynadı. Hazırlık döneminin yorgunluğu her hallerinden belli oluyordu. Ancak İrfan Can, Fred, Semedo ve Guendouzi sahaya tüm ağırlığını koydu. Özellikle İrfan’ın eski günlerine dönüş sinyalleri vermesi Fenerbahçe açısından çok önemli.
"FENERBAHÇE KENDİNİ FAZLA ZORLAMADI"
Halil Özer (Milliyet):
Fenerbahçe çok kontrollü oynadı. Kendini fazla zorlamadı. Tamam ikinci golü istedi ancak sanki futbolcular sezonun ilk resmi maçında kendilerini korudular. Ancak rakibe sürekli yakın pres uyguladılar. Nefes aldırmadılar.
"ASENSIO VE OĞUZ AYDIN GİRDİKTEN SONRA DEĞİŞEN ÇOK BİR ŞEY OLMADI"
Cem Dizdar (Fanatik):
Rakip analizi yanlış yapılmış. Gornik derinde, Fenerbahçe rakip ceza sahası önünde. Rakip çıkmadıkça, diğer deyişle ‘Çıkamadıkça’ Fenerbahçe savunmayı hareket ettirmek için pas yaptıysa da hız düşük kaldığı için topla oynayıp durmuş göründü. 70’e yaklaşırken teknik direktörünün maç önü kanaatine karşın ‘Hazır olduğu’nu sosyal medya hesabından duyuran Marco Asensio ile Oğuz Aydın sahadaydı. Fakat değişen çok şey olmadı. Evet, Fenerbahçe tüm maç boyu topla oynama, hareket etme konusunda üstündü… Rakibini geri itti, hataya zorladı, denedi ancak istediğini yapamadı.
"İSMAİL KARTAL'LA BERABER GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK DEĞİŞİM ÖN ALAN BASKISI"
Kartal dokunuşu. Ben Talisca'nın bu sezon İsmail Kartal yönetiminde altın sezonunu yaşayacağını düşünüyorum. Soyunma odasına mağlup giden Polonya temsilcisinin ikinci yarıda risk alacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Bu devre de ilk yarının kopyası gibiydi. Ancak Fenerbahçe daha net fırsatlar yakaladı. İsmail Kartal ile takımda görülen en önemli değişikliklerden biri dün bana göre doğru ön alan baskısıydı.
"YENİLERİN TAKIMA ÇABUK MONTE EDİLMESİ GEREKİYOR"
Mustafa Çulcu (Sabah):
Fenerbahçe, 2. yarıda daha net pozisyonlar buldu. Levent sol kanada hareket getirdi. Yakalanan pozisyonların başlangıç noktasıydı. Eskilerle bu iş zor görünüyor. Yenilerin takıma çabuk monte edilmesi gerekiyor. Fenerbahçe eski anahtar Talisca ile Gornik karşısında kilidi bir kez açabildi. Rövanşta yenilerin takıma montesiyle Fenerbahçe'nin daha etkili olacağını ve turu geçeceğini düşünüyorum.
"İKİNCİ MAÇ DAHA KOLAY OLACAKTIR"
İbrahim Yıldız (Habertürk):
Sezonun erken açılması ve hazırlık döneminin hemen arkasından oynanan bu karşılaşma Fenerbahçe adına pozitifti.
Sarı-Lacivertlilerin geniş bir kadroya sahip olması avantajlı bir durum. İsmail Kartal bu nedenle şanslı olduğu kadar, kadro kurmakta zorlanacak.
Polonya ekibi karşısında bir gerçek daha gözle görünür şekilde ortaya çıktı.
Klasik bir santrfor arandı. Rakip savunmayı zorlayacak, kaleciye yakın oynayacak bir golcünün olmayışı farkın artmasını önledi.
İkinci maç daha kolay olacaktır. Rakip takım kazanmak için ofansif oynayacak. Açık oynayan takımlara karşı Fenerbahçe’nin daha etkili olacağını beklemek gerçekçi olur.
Karşılaşma bir antrenman havasında geçti. Oyunun tamamını kontrol altında tuttular. Tek eksik ikinci hatta üçüncü goldü.