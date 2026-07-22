Spor yazarlarından Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı yorumu

"FENERBAHÇE, POLONYA'DA DA KAZANACAK GÜÇTE"

Uğur Meleke (Hürriyet):

Bu futbol federasyonu ne işe yarıyor gerçekten? Fenerbahçe elbette Gornik’i deplasmanda da yenecek güçte. Ancak sonraki turlardaki muhtemel Sturm, Hearts, Lyon, Bodo gibi maçlar öncesi sahada toplam kaliteyi artırmak gerek. Dün ilk 11’de başlayanlardan sadece Talisca-İrfan’a kaliteli oyuncu etiketi koyabiliyorsunuz. Asensio, Oğuz ve Greenwood girince sahadaki toplam kalite arttı. Ancak play-off’ta mesela Lyon gibi bir rakiple eşleşirseniz, daha fazla kalite gerekebilir Fenerbahçe’ye.

İnsan ister istemez şunu düşünmeden edemiyor: Biz her yıl bu play-off turunu oynamıyor muyuz? Her sene aynı sorunla yüzleşmiyor muyuz? Neden kalıcı bir formül üretmiyoruz öyleyse? Süper Lig’i 14 Ağustos’ta değil, 7’sinde başlat... 21 Ağustos hafta sonunda da hiç lig oynatma. Bu kadar basit.