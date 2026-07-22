İLK KAZMAYI KİMLER VURDU? 3 BİN YILLIK HİTİT GİZEMİ

Derinkuyu ve Kaymaklı gibi yeraltı şehirlerinin en alt katlarında bulunan bazı kalıntılar, tarihçileri M.Ö. 1400'lere, yani Hitit İmparatorluğu dönemine kadar götürüyor. Savaşçı bir kavim olan Hititlerin, ezeli düşmanları Kaşkaların istilalarından korunmak için bu tünellerin ilk temellerini attığı tahmin ediliyor.

Ancak Hititler buraları sadece geçici birer askeri sığınak olarak kullanmıştı; tünelleri devasa şehirlere dönüştürenler onlar değildi.